«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року

Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування криптовалют у найближчі місяці, вони набудуть чинності на початку наступного року.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у ефірі подкасту ASATrьопс.

"До кінця року законопроєкт відповідний розробляється Нацбанком разом з МВФ. Тобто навіть не розробляється, а допрацьовується той, який лежить у нас у Комітеті. Ми будемо мати від експертів МВФ вже офіційну позицію щодо цього законопроєкту. Я думаю, що орієнтовно у першому-другому кварталі наступного року ми можемо вже легалізувати крипту і оподаткувати її відповідним чином", - розповів Гетманцев.

Він наголосив, що про пільгове оподаткування операцій з криптовалютою не йдеться.

"Я не хотів би, щоб були якісь ілюзії щодо якихось пільг. Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю оподаткування операцій від цінних паперів, коли оподатковується інвестиційний прибуток", - пояснив Гетманцев.

Голова Комітету зауважив, що з доходів від операцій з криптовалютою потрібно сплачувати податки і зараз.

"Якщо щодо доходу від крипти, коли ви її переводите у фіат, не передбачена пільга, а вона не передбачена, то за визначенням, цей дохід є вашим доходом, який ви повинні задекларувати і обкласти його 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору", - додав депутат.

Що відомо про легалізацію криптовалюти в Україні?

Нагадаємо, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи". Очікується, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.

У серпні 2023 року Верховна Рада внесла зміни до Цивільного кодексу, які мають врегулювати використання віртуальних активів.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні", який підтримувало Мінцифри. Цей законопроєкт передбачав пільгове оподаткування доходів від операцій з криптовалютою.

Однак у квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.