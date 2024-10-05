Підконтрольна ГУР компанія заборгувала державі понад 800 млн грн – розслідування

Компанія-спецімпортер озброєння "Спецтехноекспорт", яка з 2022 року перебувала під контролем Головного управління розвідки Міноборони, накопичила перед державою понад 800 млн грн боргу. Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

Після оприлюднення розслідування Кабінет міністрів 4 жовтня передав компанію "Спецтехноекспорт" під управління Міністерства оборони. У відомстві пояснили це проблемами компанії з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями.

Українська правда, посилаючись на лист керівника Спецтехноекспорту Олексія Петрова до заступника міністра оборони, стверджувала, що компанія укладала договори на купівлю зброї за завищеними цінами і не завжди виконувала мільярдні контракти.





Петрова, колишнього контррозвідника СБУ, екскерівника Закарпатської ОВА та ексголову Закарпатської облради, призначили керувати Спецтехноекспортом на початку 2023 року.

Через півтора року після призначення, у серпні 2024-го, Петров, як стверджує УП, написав листа заступнику міністра оборони Рустема Умєрова Дмитру Клименкову, в якому просив не блокувати компанію через те, що вона не виконала всі контракти і накопичила борги перед державою.

У проблемах компанії Петров звинувачував "зміну логістичних маршрутів", "зриви графіків постачань окремими іноземними постачальниками", "безвідповідальні компанії", з якими він уклав договори, і навіть "хуситів у Червоному морі".

З цього листа стало відомо, зокрема, що станом на серпень 2024 року Спецтехноекспорт заборгував Міноборони понад 820 млн грн основної заборгованості та понад 4,5 млн грн витрат зі сплати судового збору.

Автор дослідження наголошує, що це лише ті борги, які вже визнані українськими судами, а загальна кількість можливих боргів наразі невідома і може бути значно більшою.

Крім того, УП встановила, що Агенція оборонних закупівель, яку створили за стандартами НАТО в середині 2022 року, закуповувала зброю через спецімпортерів за завищеними цінами.

Водночас Спецтехноекспорт укладав з Агенцією "сумнівні контракти" на мільярди гривень, стверджують журналісти.

За інформацією джерел видання, за період, коли Агенцією керував Володимир Пікузо (тобто до початку 2024-го. - Ред.), він підписав зі Спецтехноекспортом контрактів на загальну суму понад 50 млрд грн.

Водночас Спецтехноекспорт як спецімпортер отримував від держави комісію у 3% від кожного контракту.

Наприклад, за даними УП, у жовтні 2023 року Спецтехноекспорт уклав з Агенцією оборонних закупівель контракт на постачання 80 000 120-мм мінометних пострілів на близько 2,3 млрд грн. Вартість за одиницю в контракті - близько 680 євро, що є "більш ніж на 100 євро дорожчим за ринкову вартість". Тобто потенційна втрата бюджету лише на цьому контракті може становити 11 млн євро.

Станом на вересень 2024 року, за даними УП, військові не отримали цих снарядів, хоча за них виплатили аванс розміром у 700 млн грн. Тим часом у суді розглядають справу щодо невиконання контракту, і сума позову там становить 81 млн грн.

Керівник Спецтехноекспорту Олексій Петров пояснив журналістам, що прострочення сталося через те, що чеська ініціатива викупила ці снаряди, щоб поставити їх Україні безплатно, тож виробник віддав за цим контрактом наступні вироблені снаряди.