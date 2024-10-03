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АНАЛІТИКА

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу

 

Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Щойно резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів "за"!" - написала Кравчук у фейсбуці в четвер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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