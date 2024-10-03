Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу
14:23 03.10.2024 |
Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").
"Щойно резолюція "Вшанування 90-х роковин Голодомору - Україна знову стоїть перед загрозою геноциду" була одноголосно прийнята в ПАРЄ. 80 голосів "за"!" - написала Кравчук у фейсбуці в четвер.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу
ТОП-НОВИНИ
|Били по складах с КАБами та літаках. Дрони атакували аеродром «Борисоглєбськ», - джерела
|Російську РЛС «Небо-М» уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб
|США виділили $825 мільйонів на підтримку енергосистеми України. Це вдвічі більше, ніж торік
|Україна дозволить полякам шукати жертв Волинської трагедії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Ukraine Facility: Україна виконала ще два індикатори за програмою ЄС на 50 мільярдів євро
|«Українська бронетехніка» підписала угоду з Czechoslovak Group з виробництва 155-мм снарядів
|Умєров: У наступному або до кінця цього року ви почуєте про велику ракетну програму
|Американська AeroVironment планує виготовляти Switchblade 600 в Україні
|Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, - Зеленський
|Кабмін запровадив нову умову під час купівлі-продажу автомобіля: допоможе зібрати податки
Бізнес
|Європейські автовиробники втрачають прибутки: акції падають через конкуренцію з Китаєм
|Epic Games звинувачує Samsung і Google у перешкоджанні конкуренції
|Dimensity 9400 в Oppo Find X8 Pro – новий лідер теста AnTuTu
|Twitter / X подешевшав на 80% з часів, коли за нього «взявся» Ілон Маск
|Китайські автовиробники втрачають позиції в Європі. Реєстрації електромобілів впали вдвічі
|Китайський Chery відклав на рік запуск виробництва електромобілів в Європі
|Razer презентує охолоджувальну панель для ноутбуків: на 18% кращий охолоджувальний ефект для ігрових моделей