FT стверджує, що Україна почала відкритіше говорити із Заходом про поступки територіями

Україна рухається до того, що може стати найпохмурішим моментом війни на цей час. Російські війська невпинно просуваються вперед, хоч і з величезними втратами в людях та техніці. Так оцінює ситуацію Financial Times у своєму оглядовому матеріалі.

Президенту Володимиру Зеленському, що повернувся зі США, доведеться мати справу з російським наступом, виснаженим двома з половиною роками війни суспільством та загрозою дефіциту енергії взимку.

На додаток Київ зіткнувся з тиском союзників, які вимагають знайти шлях до врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

На командному пункті біля Покровська на Донеччині, в напрямку якого наступає російська армія, військові нарікають на нерішучість Вашингтона щодо дозволу для Києва бити західними ракетами по цілях в Росії.

Якби можна було воювати "обома руками, а не з однією рукою, зв'язаною за спиною", то ЗСУ могли б мати шанс проти потужнішої російської армії, поскаржився FT оператор ударного безпілотника.

"Досить важко уявити, що ми зможемо відкинути ворога назад до кордонів 1991 року", - зауважив один з військових виданню.

За оцінкою Financial Times, колись сповнені надій на визволення своїх земель солдати тепер хочуть перемовин із Росією, щоб покласти край перспективі "вічної війни".

"Я зараз за переговори", - каже один зі співрозмовників газети. Він боїться, що його син, також солдат, може провести більшу частину свого життя в боях, а його онук може успадкувати нескінченний конфлікт.

"Якщо США перекриють кран, нам кінець", - сказав виданню ще один офіцер.

Україна щосили намагається відновити свої поріділі лави вмотивованими і добре навченими солдатами, тоді як мобілізація створює реальну соціальну напруженість, констатує Financial Times. Україні також загрожує відключення електроенергії (а потенційно - і опалення) взимку.

"Суспільство виснажене", - каже голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Водночас Зеленський зазнає дедалі більшого тиску з боку західних партнерів, які вимагають знайти шлях до врегулювання через переговори, навіть якщо є скептицизм щодо готовності Росії вступити в перемовини найближчим часом. А також існують побоювання, що позиції України надто слабкі, щоб забезпечити чесну угоду просто зараз, пише Financial Times.

"Більшість гравців хочуть тут деескалації", - заявив виданню український високопосадовець.

Найбільша загроза з боку союзників для Києва - можлива перемога на виборах у США Дональда Трампа, який може спробувати нав'язати Україні невигідну мирну угоду під загрозою припинення військової допомоги.

Найвірніші прихильники України в Європі не мають достатніх запасів зброї, щоб підтримати Київ, якщо США припинять постачання, зазначає FT.

Чи спрацював "план перемоги" Зеленського

Минулого тижня Зеленський приїхав до США, щоб представити "план перемоги", який передбачає зміцнення позицій Києва перед майбутніми переговорами. Підсумок цієї поїздки український високопосадовець, який анонімно говорив з FT, описав так: "Це не був тріумф. Але й не була катастрофа".

У підсумку Зеленський поїхав із США, не домігшись нічого у двох головних питаннях: дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів по Росії та просування заявки на вступ до НАТО. Це були центральні пункти представленого "плану перемоги".

Зеленський під час зустрічі з Байденом у Білому домі

Американські чиновники занепокоєні тим, що план не має всеосяжної стратегії.

Водночас радник українського президента, який допомагав у підготовці документа, каже, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як повторити свої вимоги щодо членства в НАТО, оскільке все інше сприйняли б як відступ у питанні про західні гарантії безпеки.

Хоч "план перемоги" і повторює старі цілі, його реальне значення полягає в тому, що він змінює мету Києва з повного звільнення своїх територій на перелом війни на користь України, пояснив FT український високопосадовець.

"Це спроба змінити хід війни і посадити Росію за стіл переговорів", - додав він.

Як змінилося ставлення українців до війни

Європейські дипломати, які були присутні на Генасамблеї ООН минулого тижня, помітили зміни в тоні та змісті дискусій про врегулювання війни, пише Financial Times. Вони твердять, що українські чиновники стали більш відкритими щодо припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаться на частині української території.

За словами співрозмовників газети, новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення і був більш прагматичним щодо можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку".

"Ми відкритіше говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитись, щоб отримати постійну мирну угоду", - сказав дипломат, який був присутній у Нью-Йорку. За його словами, ще пів року тому такі розмови були табуйовані.

️Українське суспільство також стало відкритішим до переговорів, зазначає FT.

Згідно з травневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 57% українців вбачають необхідність у переговорах з Росією задля досягнення миру. Для порівняння - рік тому таких було лише 33%.

При цьому більше половини - 55% - заявили, що не готові поступатися територією. Однак варто зазначити, що на початку минулого року, таку відповідь давали 87% респондентів.

Опитування показало, що війна приносить дедалі важчі втрати: 77 % заявили про загибель членів сім'ї, друзів чи знайомих, що вчетверо більше, ніж двома роками раніше.

Дві третини респондентів розповіли, що війна значно погіршила їхнє матеріальне становище.

Інші опитування показують, що українці, як і раніше, впевнені в перемозі та будуть розчаровані будь-чим, крім повної перемоги на полі бою.

Також 74% і 76% опитуваних не згодні з тим, що Україна задля миру має відмовитися від членства в НАТО або ЄС.

"Люди хочуть миру, але водночас проти територіальних поступок. Їх важко примирити", - зазначає голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Повертаючись з переговорів у США, Зеленський сказав, що жовтень стане "часом ухвалення рішень".

Український лідер знову проситиме дозволу бити західними боєприпасами по цілях в Росії, розуміючи, що це один з небагатьох варіантів змусити Росію до переговорів, резюмує видання.