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Держслужбовцям і військовим заборонили використання Telegram
Національний координаційний центр кібербезпеки ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об'єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомляє пресслужба Ради національної оборони та безпеки України.
"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств - операторів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили під час засідання НКЦК 19 вересня. Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням Telegram, особливо під час повномасштабної війни РФ проти України.
Начальник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов навів дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.
"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram - це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", - наголосив він.
Крім того, представники СБУ та Генштабу ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.
Що відомо про можливу співпрацю Telegram і російської влади?
Нагадаємо, у березні 2021 року створений з ініціативи Володимира Путіна та Дмитра Мєдведєва Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) інвестував у Telegram спільно з Mubadala Investment Company.
Перед цим засновник Telegram Павєл Дуров визнав, що месенджер заблокував низку опозиційних російських каналів. За словами Дурова, ці канали публікували телефонні номери та адреси суддів, прокурорів та силовиків, причетних до придушення протестних акцій у РФ, що суперечить правилам.
У червні 2020 року Роскомнагляд відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова співпрацювати з російськими правоохоронними органами та "протидіяти тероризму та екстремізму".
Видання New York Times писало, що російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) отримала інструменти, які дозволяють їй відстежувати трафік у зашифрованому листуванні в месенджерах Telegram, WhatsApp і Signal.
Крім того, використовувати на роботі месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заборонили аналітикам ЦРУ США та низки відомств інших країн, що працюють із таємною інформацією.
Як повідомлялося, Павла Дурова затримали ввечері 24 серпня в аеропорту Парижа.
Претензії французької влади до Дурова пов'язані з зашифрованими повідомленнями, що використовуються в Telegram, доступом до яких він не погоджується ділитися з правоохоронними органами. А це створює ризики використання менеджера злочинцями.
Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.
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