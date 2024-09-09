НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів

Національний банк України (НБУ) дозволив купівлю і переказ іноземної валюти юрособами-резидентами, які є суб'єктами електронної комерції, за кордон для сплати податку на додану вартість (ПДВ) за операціями купівлі товарів вітчизняних виробників споживачами з країн ЄС.

"Умова для проведення цих операцій - суб'єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС. Таке пом'якшення насамперед підтримає малий і середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС завдяки торговельним майданчикам", - ідеться в пресрелізі центробанку в понеділок.

Регулятор припускає, що це не матиме негативного впливу на міжнародні резерви, оскільки надходження валюти до України за продані товари значно перевищуватиме додатковий попит на валюту для сплати ПДВ у ЄС.

Крім того, НБУ анонсував низку інших валютних послаблень. Зокрема, центробанк дозволив держкомпаніям купівлю і переказ інвалюти за кордон для покриття викидів діоксиду вуглецю.

"Державні підприємства зможуть купувати валюту і переводити її на користь нерезидентів, щоб закуповувати квоти для покриття або компенсації викидів діоксиду вуглецю (CO₂), пов'язаних із авіаційною діяльністю", - пояснює Нацбанк.

На думку регулятора, цей крок сприяє безперебійності оборонних закупівель за держконтрактами, надасть змогу й надалі виконувати авіаційні перевезення за кордоном, а також підтримає військово-технічне співробітництво з ЄС.

Серед інших операцій, які Нацбанк дозволив здійснювати з 10 вересня, - виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами.

"Зокрема, сплачувати бонус за беззбитковість, що є обов'язковою умовою, визначеною договором перестрахування. Це пом'якшення матиме незначний вплив на міжнародні резерви та водночас надасть змогу Ядерному страховому пулу виконувати зобов'язання перед партнерами, що є важливим для безперебійної роботи галузі", - йдеться в релізі НБУ.

Як повідомлялося, також регулятор надав можливість українському бізнесу відшкодувати купонні платежі за єврооблігаціями, які були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року, за рахунок накопиченої в Україні власної іноземної валюти.

Водночас НБУ з 10 вересня запровадив ліміт на оплату годинників, ювелірних виробів, дорогоцінного каміння та монет з валютних карток українських банків за кордоном у розмірі 100 тис. грн/міс. і на операції з агентами нерухомості - до 500 тис. грн/міс.

Усі ці нововведення запроваджуються згідно з постановою №108, від 6 вересня 2024 року, яку офіційно було оприлюднено в понеділок, 9 вересня.