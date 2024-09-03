Рада не змогла проголосувати за збільшення податків. Не вистачило двох голосів

Верховна Рада не змогла проголосувати за оновлений законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Рада провалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків на 30 млрд у першому читанні. Відправили на повторне перше читання", - зазначив він.

За словами нардепа, законопроєкт набрав 224 голоси з 226 необхідних.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.

Серед іншого онновленим законопроєктом передбачається:

* підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

* встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;

* встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.

* визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;

* встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

* вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;

* щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонувалося підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачав, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, планувалося підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн.

Водночас пропонуалося внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.