Україна використала зброю «нового класу». Що відомо про ракету-дрон «Паляниця»

На урочистостях з нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський оголосив про успішне застосування нової української ракети-дрона під назвою "Паляниця". Раніше про цю розробку нічого не було відомо.

"Відбулось перше і успішне застосування нашої нової зброї. Абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниця", - заявив президент.

За його словами, для України це "новий метод відплати агресору". Російський об'єкт, наголосив Зеленський, було успішно уражено.

"Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що", - сказав він.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розкрив деякі подробиці про "Паляницю".

Міністр Камишін сказав, що ракета "Паляниця" вразила об'єкт на окупованій територій

По-перше, він уточнив, що військовий об'єкт противника було уражено на окупованій території України, а не на території РФ.

По-друге, "Паляниця" має тактико-технічні характеристики (ТТХ) як ракети, так і безпілотника і саме тому "виріб підпадає під обидва визначення".

Які саме це ТТХ, міністр не повідомив.

Він наголосив, що зараз в Україні є дрони для будь-яких задач. Для ураження ворога у повітрі, на землі й в морі, а також на ближній, середній і дальній дистанції.

"Ми маємо mortar drones, artillery drones - і від сьогодні ми маємо абсолютно новий клас зброї, rocket drones, - зазначив Камишін. - Ракета-дрон - це наступний крок в еволюції українського defense tech (оборонних технологій - Ред.)"

Якою є Паляниця

Державний проект United24 оприлюднив зображення дрона "Паляниця" у відео 25 серпня.

Вказується, що цей безпілотник був розроблений за півтора року українськими фахівцями.

Він запускається з наземної платформи і має дальність до 600-700 км, оскільки вказано, що в зоні його ураження перебувають близько 20 російських військових аеродромі, зокрема "Саваслейка" в Нижньогородській області.

Яку бойову частину і систему наведення має БПЛА - засекречено.

Однак вказано, що він має турбореактивний двигун.

На кадрах видно, що "Паляниця" побудована за класичною аеродинамічною схемою. Тобто крила розташовані в середній частині ракети, а, ймовірно, рухомі рулі в хвостовій частині.

Бойова частина розташована в передній частині дрона-ракети.

Як саме вона запускається з наземної платформи не показано.

Що таке ракета-дрон

Вже тривалий час військові аналітики звертали увагу, що сучасні далекобійні ударні безпілотники наближаються за своїми характеристиками до крилатих ракет. Ще трохи і межа між ними зітреться.

Колись ці два окремі види зброї мали поєднатися. І символічно, що це, ймовірно, вперше відбулося саме в Україні, яка в умовах повномасштабної війни проти набагато сильнішого агресора змушена шукати нестандартні ходи.

Перші натяки на ці "ходи" Збройні сили України продемонстрували ще в грудні 2022 року. Тоді невідома зброя вразила авіабазу стратегічної авіації РФ в місті Енгельс за 600 км від українського кордону.

Пізніше стало відомо, що Україна для атаки використала старі радянські розвідувальні безпілотники Ту-141 "Стриж". Ці дрони мали реактивні двигуни і були здатні розвивати надзвукову швидкість. Українці модернізували їх, встановивши потужну бойову частину замість апаратури для аерофотографування і систему наведення.

Все це фактично перетворило безпілотник на дешевий аналог крилатої ракети.

Цей експеримент зі "Стрижами" був успішним і Україна, вочевидь, вирішила йти саме по цьому шляху для створення власного потужного і точного "гібрида" - дрона-ракети.

Радянській реактивні безпілотники "Стриж", які ЗСУ вже використовували для ударів по РФ

Однак про виріб під назвою "Паляниця" до сьогоднішнього моменту не було нічого відомо.

В ЗМІ потрапляли кадри й інформація про розробки ударних реактивних БПЛА під іншими назвами.

Так, в січні цього року медіа з посиланням на волонтера з Хмельницького Максима Глушака повідомили про випробування нового безпілотника на реактивній тязі. Волонтер також виклав фото цієї розробки, але станом на зараз цей допис у фейсбуку недоступний.

Профільне видання "Мілітарний" вказує, що цей безпілотник розроблений по аеродинамічній схемі "Качка", з переднім горизонтальним оперенням.

У кормовій частині розміщена силова установка невідомого типу, яка являє собою реактивний двигун. Щоправда, фахівці зазначили, що це, вірогідно, не ракетний двигун.

Ще про один далекобійний ударний безпілотник під назвою "Морок" стало відомо наприкінці минулого року. Однак в перших модифікаціях на ньому, ймовірно, стояв двигун внутрішнього згорання.

Візуально цей БПЛА схожий на невелику крилату ракету, але з більшими крилами і хвостовим оперенням.

За оприлюдненими ТТХ, цей дрон має дальність польоту на 800 км і бойову частину до 30 кг.

Щодо "класичного" ракетного озброєння, то Україна публічно визнавала лише створення і бойове застосування дозвукових протикорабельних ракет "Нептун", а також розробку їх модифікації для ударів по цілях на суходолі.