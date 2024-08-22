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Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі
Верховна Рада напередодні ратифікувала помилковий переклад Римського статуту, що може створити проблеми для України з притягненням до відповідальності представників РФ.
Про це йдеться у статті "Європейської правди" Римський статут із російським акцентом: як Україна ратифікує договори з помилками у перекладі.
Як зазначено у публікації, помилки у перекладі Римського статуту здатні ускладнити притягнення до відповідальності російських пропагандистів за їхні заклики до геноциду українців.
Як приклад наводиться ситуація з терміном який різними мовами переданий як "incitement" (англ.), "incitation" (фр.), "instigación" (ісп.) і "подстрекательство" (рос.).
Кримінальне право України передбачає два різні злочини: прямі та публічні заклики до геноциду та підбурювання до геноциду. Ці терміни у правовому вимірі набувають дуже різного значення.
Однак офіційний переклад Римського статуту (який був здійснений ще у 2002 році, а зараз поданий президентом на ратифікацію і ратифікований парламентом) називає заклики до геноциду "підбурюванням".
У французькій та англійській версіях Римського статуту МКС для опису злочинів "заклик" та "підбурювання" вжиті різні терміни. Але в російській версії Римського статуту та в його офіційному українському перекладі цього не врахували.
В українській англійське "solicite", "abet" та "incite" переклали єдиним терміном "підбурювання", що є аналогічним до російськомовної версії.
"Ключовою різницею є те, що для того, щоб довести злочин підбурювання до геноциду, необхідно юридично довести і сам геноцид (а наразі він не доведений ані на рівні України, ані на міжнародному рівні). Натомість довести заклики до геноциду можна вже зараз, ще до юридичного встановлення факту геноциду як такого", - йдеться у статті.
Напередодні Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але донині не ратифікувала його - навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.
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