Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. За відповідний законопроект №0285 проголосували 281 народний депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Що це означає для України та чому це важливо

Римський статут Міжнародного кримінального суду - це міжнародний договір, що заснував МКС. Він визначає порядок роботи суду, а також визначає злочини, які підпадають під його юрисдикцію - це, зокрема злочин агресії, злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Як пояснила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра, ратифікація Україною Римського статуту дозволяє набути повноправного членства в МКС, що надасть можливість:

* висувати свого кандидата на посаду судді та прокурора МКС;

* брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб;

* ефективно співпрацювати з МКС.

Найважливішим є те, що, Україна ратифікувала Римський статут із заявою по ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації.

Крім того, ратифікація дозволить притягувати російських злочинців до відповідальності.

Також ратифікація Римського статуту було одним із зобов'язань України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Передісторія

Нагадаємо, що Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, але не ратифікувала його, хоча після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 році ратифікація цього документу була одним із прямих міжнародних зобов'язань України.

Вже цього року, 15 серпня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

В ОП пояснювали, що це дасть змогу Україні як учасниці звертатися безпосередньо до інших членів, на території яких може з'явитися російський диктатор Володимир Путін чи його поплічники, з вимогою виконати ордери на арешт цих осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу і воєнних злочинів.

Вже вчора відповідний законопроект №0285 щодо ратифікації підтримав Комітет з питань зовнішньої політики та рекомендував Верховній Раді схвалити його, що й зробили народні обранці.



