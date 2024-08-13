У Раді немає голосів за план підвищення податків від Кабміну, розгляд законопроєкту відклали, – нардеп Железняк

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Верховна Рада не розглядатиме урядові законопроєкти про підвищення податків та про виділення додаткових 500 мільярдів гривень на оборону до кінця серпня.

"Законопроект від Мінфіну про рекордне підвищення податків... Його поки у серпні не буде. Гроші різко не зʼявилися і проблема з "діркою" у 500 млрд грн нікуди не поділася. Просто ніхто з влади не знає що робити з цим, голосів немає. Тому на пленарний тиждень, який буде скоро у серпні, нічого не виносять, Комітет ми по цьому закону не збираємо", - повідомив депутат.

Железняк припустив, що Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт лише у вересні, тому підвищення податків може бути радикальнішим, ніж планувалося.

"В результаті на збір суми залишиться не чотири місяці, а три. І податки доведеться піднімати більше і радикальніше", - додав депутат.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.