Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики внесе зміни до запропонованого урядом законопроєкту N11416 про підвищення податків.

Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

Він зауважив, що остаточного варіанту нової моделі ще немає, але після консультацій із бізнесом депутати запропонують внести низку змін:

* відмовитися від запропонованого урядом запровадження ️1% податку з обороту;

* замінити його на підвищення ПДВ, що дозволить відкласти внесення більшості фіскально не значущих точкових змін до податкового законодавства;

* обмежити термін дії підвищених податків на час війни.

Водночас підвищення військового збору і запровадження цього податків для ФОПів в оновленому законопроєкті збережеться, додав Гетманцев.

Він уточнив, що також до податкового законодавства можуть внести зміни, спрямовані на детінізацію економіки за погодженням з бізнес-спільнотами.

Що відомо про підвищення податків в Україні?

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.

Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.

Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.