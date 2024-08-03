Фінансові новини
- |
- 03.08.24
- |
- 00:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики внесе зміни до запропонованого урядом законопроєкту N11416 про підвищення податків.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Він зауважив, що остаточного варіанту нової моделі ще немає, але після консультацій із бізнесом депутати запропонують внести низку змін:
* відмовитися від запропонованого урядом запровадження ️1% податку з обороту;
* замінити його на підвищення ПДВ, що дозволить відкласти внесення більшості фіскально не значущих точкових змін до податкового законодавства;
* обмежити термін дії підвищених податків на час війни.
Водночас підвищення військового збору і запровадження цього податків для ФОПів в оновленому законопроєкті збережеться, додав Гетманцев.
Він уточнив, що також до податкового законодавства можуть внести зміни, спрямовані на детінізацію економіки за погодженням з бізнес-спільнотами.
Що відомо про підвищення податків в Україні?
Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив та вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, яким пропонується підвищити податки на загальну суму 140 мільярдів гривень до кінця року.
Він передбачає, що додаткові податкові надходження від підвищання акцизів на тютюн та пальне становитимуть 16,9 млрд грн, ще 3,3 млрд грн має надійти від впровадження акцизу на солодкі напої. Крім того, заплановано підвищення військового збору та інших надходжень на загальну суму 121,8 млрд грн. Утім, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що замість підвищення військового збору депутати можуть запропонувати збільшення ПДВ.
Водночас пропонується внести зміни до держбюджету на 2024 рік, збільшивши видатки на сили оборони та безпеки на 495,3 млрд грн. Окрім підвищення податків, профінансувати цю потребу Мінфін пропонує за рахунок додаткових надходжень від ОВДП на 220,1 млрд грн, ще 65,7 млрд грн планують отримати завдяки економії видатків на обслуговування та погашення держборгу, а 75,8 млрд грн - за рахунок перевиконання плану доходів держбюджету у першому півріччі 2024 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
ТОП-НОВИНИ
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
|Зеленський: Весь світ хоче бачити Росію на «саміті миру»
|Bloomberg: Україна отримала перші F-16
|Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця - NYT
|Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук
Бізнес
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів