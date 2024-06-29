Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України та схвалила виділення п'ятого траншу приблизно $2,2 млн (SDR1,66 млрд), який буде спрямовано на підтримку бюджету.

"Незважаючи на складні умови, показники України в рамках EFF залишаються високими. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня було виконано, а всі структурні контрольні показники до кінця червня було реалізовано вчасно або з невеликою затримкою", - йдеться в пресрелізі Фонду ввечері в п'ятницю.

Зазначається, що українська економіка продовжує залишатися стійкою, хоча її перспективи залишаються залежними від умов винятково високої невизначеності.

"Стійкий імпульс реформ і своєчасне надання зовнішньої підтримки необхідні для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості бюджету та боргу, а також для активізації інституційних реформ, щоб прокласти шлях до вступу в Європейський союз", - наголосив МВФ.

Зазначається, що в першому кварталі 2024 року економіка виявилася більш стійкою, ніж очікувалося, зі стійкими показниками зростання, триваючою дефляцією та збереженням адекватних резервів. Однак перспективи на частину року, що залишилася, та на 2025 рік погіршилися після третього огляду, переважно через руйнівні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеності щодо тривалості війни Росії проти України; загалом перспективи залишаються схильними до винятково високої невизначеності.

Після дискусії ради директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, чиї слова наведені в релізі, знову наголосила, що вторгнення Росії в Україну продовжує чинити руйнівний соціальний та економічний вплив на Україну, однак, незважаючи на війну, макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці.

За її словами, програма EFF, як і раніше, повністю фінансується за рахунок зовнішнього фінансування в розмірі $122 млрд за базовим сценарієм і $141 млрд за негативним сценарієм протягом чотирирічного періоду програми.

"У майбутньому очікується, що відновлення сповільниться, особливо з урахуванням атак на енергетичну інфраструктуру України, а перспективи наражаються на високі ризики через винятково високу невизначеність, пов'язану з війною. Пильність щодо цих ризиків необхідна для забезпечення своєчасного реагування в разі матеріалізації потрясінь", - заявила Георгієва.

Згідно з релізом, прогноз зростання ВВП на 2024 рік погіршено до 2,5-3,5% з 3-4%, проте очікування інфляції на кінець року знижено до 8% з 8,5%.

Глава МВФ зазначила, що Україні необхідні своєчасні та передбачувані зовнішні виплати разом із потужною мобілізацією внутрішніх ресурсів і ретельним управлінням ліквідністю для задоволення своїх потреб у фінансуванні.

"Фіскальна політика на решту 2024 року, а також підготовка бюджету на 2025 рік мають спиратися на послідовні зусилля з мобілізації доходів відповідно до Національної стратегії доходів. У зв'язку з цим слід уникати заходів, які розмивають податкову базу, а також зміцнювати податкове та митне адміністрування спільно з Бюро економічної безпеки України (БЕБ)", - заявила Георгієва.

Вона додала, що подальше зміцнення середньострокового бюджетування, фіскальних ризиків та прозорості, а також управління державними інвестиціями має сприяти досягненню цих цілей.

"Для створення необхідного простору для здійснення найважливіших витрат та відновлення прийнятного рівня боргу відповідно до стратегії влади потрібно проведення процедури врегулювання зовнішнього комерційного боргу відповідно до цілей щодо забезпечення прийнятного рівня боргу в рамках програми", - зазначила глава МВФ.

За її словами, збереження гнучкості обмінного курсу в рамках режиму керованого обмінного курсу допоможе підвищити стійкість економіки до зовнішніх потрясінь, а дезінфляція, що триває, у поєднанні з усталеними інфляційними очікуваннями і стабільністю готівкового валютного ринку вказує на можливість подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики.

"Незалежний від держави і поступовий підхід до послаблення валютного контролю, як і раніше, важливий для збереження валютних резервів. Влада повинна продовжувати зусилля щодо запобігання монетарному фінансуванню", - заявила Георгієва.

Вона також зазначила, що фінансовий сектор залишається стабільним і необхідно продовжувати зусилля щодо зміцнення банківського врегулювання та нагляду, управління та планування у разі непередбачених обставин.

"Послідовні реформи щодо зміцнення антикорупційних та управлінських механізмів, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інститутів, як і раніше, необхідні для стримування фіскальних ризиків, забезпечення довіри донорів, прискорення зростання та підтримки шляху до вступу до ЄС", - сказала на завершення глава Фонду.

Як повідомлялося, чотирирічну програму EFF у розмірі близько $15,6 млрд було затверджено 31 березня 2023 року і є частиною пакету міжнародної підтримки України у розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий та третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня та в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу SDR664 млн (близько $880 млн) за підсумками третього перегляду, коли оцінювалося виконання зобов'язань на кінець грудня 2023 року, що довело загальне фінансування за програмою до $5,4 млрд.

На 2024 рік передбачено ще два транші за підсумками відповідних переглядів програми - за SDR835 млн у вересні та грудні. На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого плануються ще три останні транші по SDR966 млн.