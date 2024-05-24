Великий скандал через «дрібну справу». Чому посварилися САП і НАБУ

Юрій Вишневський / Ділова столиця

Два антикорупційні органи увійшли в гострий конфлікт, який уже став публічним. І це, звичайно, позначиться на їхній ефективності, оскільки НАБУ та САП не можуть працювати один без одного.

Формально це дрібна справа. САП за допомогою Нацполіції провела обшук за місцем проживання одного з детективів НАБУ. Його підозрюють у тому, що він "зливав" інформацію щодо одного з розслідувань його фігурантам. Як бачимо, йдеться про одну гіпотетичну провину одного детектива.

Але ця дрібна справа може мати високу політичну ціну. Найближчими місяцями має відбутися зовнішній аудит НАБУ (перший за дев'ять років існування цього органу). У зобов'язаннях України перед МВФ записано структурний маяк до кінця вересня 2024 року: "Як і передбачено законом, зовнішній аудит ефективності діяльності НАБУ за участю трьох незалежних експертів з міжнародним досвідом буде завершено, а його звіт оприлюднено".

Відповідно до закону про НАБУ, якщо аудит дійде висновку про неефективність діяльності НАБУ та неналежне виконання обов'язків його директором, це є підставою для звільнення директора. І головна інтрига всієї цієї історії полягає в тому, чи вистачить дрібної справи про одного з детективів, аби позбавити посади директора НАБУ Семена Кривоноса.

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Публічний конфлікт

Про обшук у одного з детективів НАБУ першими повідомили "Цензор.нет" та "Українська правда". Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов, поспілкувавшись із представниками НАБУ, поділився тривогою, що САП своїми діями може зашкодити одній із найважливіших структурних одиниць НАБУ - підрозділу агентів під прикриттям.

"Співробітники НАБУ відверто шоковані, що керівник САП Клименко, сам колишній детектив НАБУ, залучив до дій проти НАБУ департамент стратегічних розслідувань Нацполіції - один із найкорумпованіших правоохоронних підрозділів, який виконує команди всесильного заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який свого часу був одним з підозрюваних у справі НАБУ, - наголосив Бутусов. - Підрозділ агентів під прикриттям - найтаємніший у НАБУ, і те, що Клименко фактично надав поліції та Татарову доступ до багатьох матеріалів роботи цього підрозділу, повинно мати дуже серйозні підстави.

САП швидко відреагувала на цю тривогу і постаралася її розвіяти: "До обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро".

На цю заяву САП швидко відреагувало НАБУ: "Повідомляємо колегам у CАП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування. НАБУ завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування та чекає від наших основних партнерів такого ж підходу".

З публічних пояснень САП та НАБУ складається наступна картина. До Управління внутрішнього контролю (УВК) НАБУ надійшла службова записка викривача - співробітника НАБУ. Після цього УВК під процесуальним керівництвом САП розпочало досудове розслідування за статтями 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") та 387 ("Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування") Кримінального кодексу щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень працівниками НАБУ. До цього місця версії НАБУ та САП збігаються, а далі розходяться.

Хоча УВК, за версією НАБУ, має достатньо ресурсів для проведення розслідування, проте САП вирішила провести обшук силами Нацполіції під приводом нестачі ресурсів УВК. Оскільки НАБУ цей привід спростовує, залишається інше пояснення: недовіра керівництва САП до керівництва УВК, а отже, і до керівництва НАБУ.

Хто на чиєму боці

Відомо, що антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, патронуються західними партнерами України. Взагалі-то їм потрібно, щоб НАБУ та САП працювали злагоджено та ефективно. Тому можна було б припустити, що антикорупційні активісти, яких підтримують західні посольства, ігноруватимуть публічний конфлікт між двома органами або акцентуватимуть на його малозначності.

Однак ми бачимо зовсім інше. Наприклад, Юрій Ніколов ("Наші гроші"), коментуючи обшук у детектива із "секретного" підрозділу НАБУ, наголошує: "Це той самий підрозділ, який уже давно знаходиться у віданні першого заступника голови НАБУ Гізо Углави".

У свою чергу, Віталій Шабунін ("Центр протидії корупції") акцентує на тому, що цього року в НАБУ було проведено масштабну реорганізацію. "Якщо коротко, то зміною структури першому заступнику директора (Гізо Углаві) фактично надано повний контроль над детективами (та інформацією про розслідування). При чому зроблено це спеціально в обхід процесуального законодавства, щоб Углава не ніс жодної відповідальності за наслідки такого контролю. Включно з витоками інформації. Ця зміна структури, - стверджує Шабунін, - покликана такі зливи спростити, як і захистити зловмисників".

І Шабунін підводить до гучних політичних висновків. На його думку, розвиток цієї історії "засвідчить глибину ремонту, якого, очевидно, потребує НАБУ". "Найближчі тижні покажуть, чи можна обмежитися звільненням частини керівництва, чи необхідне переобрання директора. Те саме стосується й управління внутрішнього контролю. Ну і, очевидно, своє слово має сказати колектив Бюро. Неможливо розслідувати топ-корупцію, якщо керівництво над вами зливає інформацію фігурантам", - підказує Шабунін детективам, що настав час "здавати" начальство. Поки що з 24 травня від виконання своїх повноважень усунуто Гізо Углаву за власною заявою.

Нові можливості для Банкової

Ця історія безпосередньо торкається інтересів Офісу президента. Сайт "Цензор.нет" оприлюднив ухвалу ВАКС від 16 травня, яка дозволила САП провести обшук у екс-глави Броварської райдержадміністрації Київської області Георгія Біркадзе через його причетність до справи про розголошення детективом НАБУ даних досудового розслідування. "УП" підтвердила, що обшуки у детектива НАБУ та у Біркадзе були проведені в рамках розслідування про витік інформації у резонансній кримінальній справі щодо "Великого будівництва". За словами співрозмовників "УП", підставою для обшуків є розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ на користь, зокрема, бізнесмена Юрія Голіка, який є фігурантом антикорупційного розслідування щодо "Великого будівництва".

Про ту саму зв'язку Біркадзе - Голік - ОП говорять антикорупційні активісти. Шабунін наголошує, що посадовці НАБУ "зливали інформацію щодо розслідування "Великого будівництва" на користь його куратора від ОП - Голіка". Тому, додає Ніколов, розслідування постійно буксувало: "Ось не вдалося детективам отримати доказову базу навіть під час раптових обшуків. Тому що для фігурантів вони не раптові".

Зараз ОП стоїть перед цікавим вибором: пустити розвиток ситуації на самотік чи розпочати кампанію проти САП і тим самим продемонструвати свою зацікавленість. Злі язики кажуть, що Банкова завжди передбачувана. Але раптом вона зараз усіх здивує та використає цю історію для самоочищення.