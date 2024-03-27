Курс гривні до всіх валют встановлюватиметься щодня, довідковий курс долара буде доповнено курсом євро - НБУ

Індикатори валютного ринку України та методологія їхнього розрахунку відповідають умовам і потребам ринку, водночас доцільно доповнити їх розрахунком довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину і перейти до єдиного - щоденного - переліку валют для встановлення офіційного курсу гривні, таку рекомендацію зробила Рада оверсайту індикаторів грошового і валютного ринку.

"Відповідні структурні підрозділи Національного банку підготують пропозиції щодо практичної реалізації зазначених ініціатив", - ідеться в повідомленні НБУ на його сайті без уточнення термінів, коли ці рекомендації буде впроваджено на практиці.

Зазначається, що валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти, однак у сегменті операцій банків із клієнтами частка угод у євро в загальному обсязі ще з довоєнних часів має тенденцію до зростання.

"Зокрема, за угодами з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод у євро впритул наблизилася до 50%. Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в найближчому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу від долара до євро як основної валюти курсової прив'язки. А на нинішньому етапі, як зазначили зовнішні члени Ради оверсайту, учасники ринку вже потребують розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро станом на 12 годину", - наголошує Нацбанк.

Зазначається, що Рада оверсайту також обговорила питання щодо доцільності подальшого існування двох - щоденного та щомісячного - переліків валют для встановлення офіційного курсу гривні. Зокрема, було зазначено, що у зв'язку з розвитком ІТ операційні обмеження на щоденний розрахунок офіційних курсів до більшого переліку валют (за потреби) зникли. Крім того, існування переліку валют, курс за якими встановлюється раз на місяць, підвищує ризик виникнення практики подвійних курсів, що може призвести до порушень зобов'язань України перед МВФ, додав НБУ.

Центробанк додав, що практика європейських країн свідчить, що в переважній більшості з них існує лише один, щоденний, кошик валют для офіційного/референтного курсу.

Рада оверсайту також взяла до відома інформацію про запровадження МВФ з лютого 2024 року нової політики щодо запобігання практик подвійних обмінних курсів. "Зокрема, ця політика іноді містить застереження до офіційних/референтних курсів, методологія розрахунку яких передбачає відсікання екстремальних значень", - пояснив НБУ. Водночас регулятор зазначив, що за підсумками огляду було відзначено зменшення порівняно з довоєнним часом частки угод первинної вибірки розрахунку офіційного та довідкового значень курсу гривні до долара США, що відкидаються як екстремальні відповідно до чинної методології.

Під час огляду також було зазначено, що, незважаючи на істотне зниження активності на валютному ринку України під час війни порівняно з довоєнними часами, обсяг торгів цілком достатній, щоб розраховувати надійні курсові індикатори гривні до долара США (довідкового та офіційного курсів) за чинною методологією їх визначення як середньозважене значення.

"Водночас цієї активності абсолютно недостатньо, щоб у найближчій перспективі розглядати питання можливого переходу до розрахунку індикаторів валютного ринку за методологією фіксингу", - констатував НБУ.

Центробанк уточнив, що періодичний огляд індикаторів валютного ринку - спеціальна процедура, метою якої є оцінювання наявності структурних зрушень на ринку та/або виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни наявних індикаторів, коригування їхньої методології або інших важливих аспектів, пов'язаних із їхнім розрахунком та оприлюдненням. Його здійснює Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, уперше такий огляд було проведено в лютому 2024 року, а надалі його планується проводити кожні пів року - не пізніше лютого та серпня відповідно.

Наразі перелік валют, курс гривні до яких Нацбанк встановлює щодня, містить 33 позиції, тоді як щомісяця - 24 позиції. Серед останніх, зокрема, валюти Алжиру, Таїланду, Бразилії, Вірменії, ОАЕ, Домініканської республіки, В'єтнаму, Іраку, Ірану, Грузії, Лівану, Лівії, Малайзії. У цьому списку також валюти Марокко, Тайваню, Пакистану, Саудівської Аравії, Сербії, Киргизстану, Таджикистану, Бангладеш, Тунісу, Туркменістану та Узбекистану.