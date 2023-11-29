Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України. Яке, за його оцінкою, стало лише наростати на тлі контрнаступу, що зайшов у глухий кут.

Як пише видання, посилаючись на неназване джерело в уряді України, стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним зараз наближені до "жахливих".

При цьому раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що тему конфлікту президента і головкома можуть роздмухувати вороги України чи російські агенти.

Також російською пропагандою чутки про конфлікт між Залужним і Зеленським назвав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Натомість джерела ВВС Україна у владі визнають напругу у стосунках, а заступниця голови комітету парламенту з нацбезпеки Мар'яна Безугла публічно закликала Залужного звільнитись.

Суперечки про підсумки контрнаступу

Вперше повідомлення про розбіжності між ними почали з'являтися ще минулого літа. Нещодавнє відверте інтерв'ю Залужного в Economist, у якому він заявив про патову ситуацію у війні й необхідність більших ресурсів від Заходу для прориву, вивело конфлікт на загальний огляд, пише Economist.

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Зеленський публічно відповів на матеріал Залужного, що патової ситуації немає. У пізнішому інтерв'ю він, імовірно, попередив головнокомандувача, що тому варто займатися військовими справами і не лізти в політику.

Також з публічною критикою інтерв'ю Залужного виступив заступник голови офісу президента Ігор Жовква.

Джерело в українському уряді розповіло журналістам Economist, що відкритий конфлікт президента і головнокомандувача - передбачуваний результат невдалої контрнаступної операції, яка пішла не за планом.

На його думку, Залужний, можливо, вчинив нерозумно, коли почав відкрито суперечити більш оптимістичній публічній позиції президента, однак мало хто в уряді міг би посперечатися з його висновками.

Тепер питання у тому, на кого покладуть відповідальність за провал контрнаступу.

"Політики кажуть, що їхні генерали - йолопи, які здобули освіту ще за радянських часів. А генерали кажуть, що політики - йолопи, які заважають їм своїм втручанням. У перемоги багато батьків, але ніхто не хоче бути батьком безвиході", - описав ситуацію співрозмовник видання.

Справа про оборону півдня

Ще одним чинником, що впливає на ситуацію, The Economist називає повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони півдня України.

Мова йде про неналежну організацію мінування мостів і дамб для подальшого підриву, щоб стримати наступ Росії вглиб материкової України.

Вперше про цю справу ще у вересні написала ВВС Україна

За даними ВВС Україна, Залужний наразі фігурує в розслідуванні як свідок, але "це може перерости у щось серйозніше", і ризик обвинувачення має тримати Залужного під контролем, пише Economist. А появу головнокомандувача у ЗМІ можна розглядати як спробу підстрахуватися, припускає джерело в українському генштабі.

Залужний не демонстрував жодних політичних амбіцій, але це не означає, що він не становить загрози для Зеленського, зазначає видання. Президент, який ще у 2019 році був коміком, знає, як швидко українське суспільство може створювати та ламати своїх лідерів, нагадує видання.

Внутрішні опитування, з якими ознайомився The Economist, свідчать про те, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку руху країни.

Дані, отримані виданням в середині листопада, показали, що довіра до президента впала до 32%, що вдвічі менше, ніж у Залужного (70%). У керівника ГУР Кирила Буданова рейтинг також вищий, ніж у президента (45%).

Те саме опитування, пише видання, свідчить про те, що Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіткнеться віч-на-віч зі своїм головнокомандувачем.

Проте The Economist не вказує джерело таких цифр. При чому низка українських публічних досліджень показували, що Зеленський досі має 75% підтримки українців.

Видання вказує, що 8 з 10-ти українців виступають проти проведення виборів під час війни. Президент також відкинув ідею їх проведення у 2024 році, посилаючись на воєнний стан.

Але падіння його рейтингів ще може переконати його змінити свою думку, припускає The Economist, додаючи, що російська пропаганда теж скористається тим, що вибори не відбудуться.

Кому це вигідно

Високопосадовець в уряді України сказав виданню, що російська пропаганда почала набирати популярності, тому що у неї з'явилося достатньо матеріалу для роботи.

В Україні проблеми з корупцією, керівництво часто є неефективним, є проблеми з переведенням економіки на воєнні рейки, нагадав співрозмовник видання.

Однак тільки Росія виграє, якщо Зеленського усунуть, побоюється він: "Деякі наші політики недостатньо стурбовані російською загрозою. Вони думають, що можуть кинути виклик владі, знищити Зеленського, і це не матиме наслідків".

Служби безпеки фактично ліквідували більшість важелів російського впливу з початку війни, додав він. Найефективнішими важелями тепер стали "самі українці".

При цьому The Economist вказує, що розбіжності у керівництві країни поки що не вплинули на моральний дух українських військових.

"Людям під обстрілом начхати, посварився Залужний із Зеленським чи ні", - наголосив один із командирів ЗСУ у коментарі для видання.