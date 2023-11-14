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Св. Франциск Асізський
Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
20:17 13.11.2023 |
Другий етап ринку землі потрібно впроваджувати з 1 січня 2024 року, щоб не повертатися до ідей емфітевзису, додаткових договорів оренди і прихованого ринку, заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.
При цьому він наголосив, що в цьому питанні позиція Міністерства агрополітики залишається незмінною.
"З точки зору неповернення до ідей емфітевзису, додаткових договорів оренди та прихованого ринку землі, а в обігу наразі перебуває не більше ніж 1,5% землі, потрібно охочим його (земельний наділ - ІФ-У) продати надати можливість зробити це офіційно. Наша позиція залишається незмінною", - сказав він у межах фермерського зльоту "Кооперація на 360" у Києві в п'ятницю.
За інформацією заступника міністра, земельне питання доцільно розглядати з тієї позиції, що ні в кого в Україні немає сумнівів щодо того, кому дозволено купувати землю: виключно фізичним особам - громадянам України, а також юрособам, власниками яких є громадяни України.
Водночас, за словами Висоцького, у парламенті є пропозиції від народних депутатів, які підтримують закріплене в законодавстві положення про 10 тис. га. Є також законопроєкти, що згадують допустиму до купівлі площу землі в 100 га і в 500 га.
Заступник міністра також зазначив, що Мінагрополітики не подавало до парламенту на розгляд якийсь документ, у Верховній Раді є тільки ініціативи від народних депутатів. Відповідно, відомство не бере активної участі в земельній дискусії.
"З нашої позиції, якщо подивитися на земельний ринок, то, в принципі, він невеликий із точки зору обсягів - 1,5%, які продають. Якихось великих коштів він не потребує. Як ми й казали, це міф, що українці просто завтра захочуть продати всю землю. Цього немає, ніхто цього не робить. Це справді велика, сильна сторона нашої нації - ми розуміємо цінність землі", - резюмував Висоцький.
Як повідомлялося, ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали фізособи, які є громадянами України і не планують отримати ділянку понад 100 га.
Другий етап ринку землі стартує 1 січня 2024 року, під час якого набувати у власність сільгоспземлі зможуть і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. га в одні руки.
Водночас продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишиться під забороною. Переважне право на купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку.
У Київській школі економіки прогнозують, що впровадження другого етапу ринку з 1 січня 2024 року забезпечить щорічний приріст ВВП у межах 1-2,7% протягом наступних трьох років.
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