Залужний назвав п 'ять пріоритетів, необхідних Україні для перемоги над РФ

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний окреслив п'ять головних пріоритетів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

"Базове озброєння, таке як ракети і снаряди, залишається необхідним. Але Збройним силам України необхідні ключові військові можливості та технології, щоб вирватися з такого роду війни. Найважливішим із них є авіація. Контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій", - написав Залужний в есе для видання The Economist.

Він зазначив, що на початку війни в України було 120 бойових літаків, з яких лише третину можна було використовувати. Водночас російські ВПС, як наголосив Залужний, зазнали величезних втрат, і українські сили знищили понад 550 ворожих систем ППО, однак РФ зберігає значну перевагу і продовжує створювати нові ударні ескадрильї.

"Ця перевага ускладнила нам просування. Російські системи ППО все частіше заважають нашим літакам літати. Наша оборона робить те ж саме з РФ. Таким чином, російські дрони перебрали на себе більшу частину ролі пілотованої авіації в плані розвідки і завдання ударів з повітря", - пояснив генерал.

Залужний зазначив, що дрони також мають бути частиною відповіді на дії РФ. Так, Україні необхідно завдати масованих ударів із використанням хибних і ударних дронів, щоб перевантажити російські системи ППО.

Другий пріоритет для Сил оборони - засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), такі як придушення сигналів зв'язку та навігації.

"РЕБ - це ключ до перемоги у війні дронів. За останнє десятиліття Росія модернізувала свої сили РЕБ, створивши новий рід військ і створивши 60 нових типів техніки. У цій царині вона нас перевершує: 65% наших платформ перешкод на початок війни були вироблені за радянських часів", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, в Україні вже створили безліч власних електронних систем захисту, які можуть запобігти глушінню, однак також потрібен ширший доступ до електронної розвідки від українських союзників.

Третє завдання, як зазначив Залужний, - контрбатарейний вогонь: ураження артилерії противника. У цій війні, як і в більшості минулих воєн, артилерійська та ракетна стрільба становить 60-80% усіх бойових завдань, додав генерал.

"Коли торік ми вперше отримали західну зброю, нам вдалося виявити і завдати удару по російській артилерії. Але ефективність такої зброї, як Excalibur, американський снаряд із GPS-наведенням, різко знизилася через удосконалення російської радіоелектронної боротьби", - пояснив він.

За словами Залужного, тим часом власна контрбатарейна стрільба Росії покращилася. Багато в чому це сталося завдяки використанню баражувальних боєприпасів "Ланцет", які працюють разом із розвідувальними дронами, а також збільшенню виробництва високоточних снарядів, що можуть бути наведені наземними коректувальниками. Він зазначив, що Україні наразі вдалося досягти паритету з РФ за рахунок меншої кількості більш точної вогневої потужності, однак не може тривати довго.

"Нам необхідно створити наші локальні GPS-поля, використовуючи наземні антени, а не тільки супутники, щоб зробити наші високоточні снаряди більш точними перед обличчям російських перешкод. Нам необхідно ширше використовувати дрони-камікадзе для нанесення ударів по російській артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надіслали нам більш якісне артилерійсько-розвідувальне обладнання, здатне виявити російське", - пояснив Залужний.

Четверте завдання, як зазначив генерал, - технології для розмінування. За його словами, навіть західні поставки, як-от норвезькі танки для розмінування, виявилися недостатніми з огляду на масштаби російських мінних полів, які подекуди простягаються на 20 км.

"Технології - це відповідь", - заявив Залужний.

П'ятим пріоритетом він назвав нарощування українських резервів. Залужний зазначив, що можливості України з підготовки резервів на своїй території обмежені, а також є проблеми в законодавстві, які дають змогу громадянам ухилятися від своїх обов'язків.

"Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, маємо розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Підсумовуючи, він наголосив, що Росію не слід недооцінювати, оскільки хоча противник зазнав великих втрат і витратив багато боєприпасів, РФ "матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах ще значний час".