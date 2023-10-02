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Нацбанк України з 3 жовтня переходить у режим керованої гнучкості обмінного курсу
Національний банк України (НБУ), який з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня переходить у режим керованої гнучкості обмінного курсу, йдеться в повідомленні на сайті регулятора.
"У цьому режимі офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року", - зазначив НБУ.
Центробанк зазначив, що завдяки компенсації структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так і знижуватися, реагуючи відповідним чином на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.
"Крім того, Національний банк значно обмежуватиме курсові коливання, не допускаючи як значного ослаблення гривні, так і істотного зміцнення", - наголосив регулятор.
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