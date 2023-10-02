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У США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Києву. Що це означає для України?
07:30 02.10.2023 |
Уряд США домовився про короткострокове фінансування. Це дозволило уникнути шатдауну, який залишив би без грошей сотні тисяч бюджетників. Проте допомогу Україні до тимчасового бюджету не включили.
Палата представників Конгресу США, а слідом за нею і Сенат, у суботу схвалили законопроєкт про тимчасове фінансування, щоби запобігти шатдауну, який погрожував розпочатися опівночі.
Президент Джо Байден підписав документ лише за кілька хвилин до дедлайну.
Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.
У заяві, оприлюдненій невдовзі після голосування у Сенаті, Байден заявив, що "крайні республіканці у Палаті представників" прагнули створити "сфабриковану кризу". Він закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті ухвалити рішення про подальшу допомогу Україні без зволікань.
Президент Байден сказав: "Ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб Америка припинила підтримку України".
Якби угоди не змогли досягнути, розпочався б четвертий за останнє десятиліття шатдаун - так в Америці називають припинення фінансування бюджетників.
Це означає, що витрати на держуправління, які становлять близько 25% усіх витрат бюджету, перекрили б. Ні соціальні виплати, ні можливість випускати та рефінансувати борг при цьому не обмежуються.
Шатдаун - звичайна справа у США. Опозиція часто перетворює рутинне бюджетне голосування на політичний торг, щоб змусити своїх опонентів у Білому домі піти на поступки.
Цього разу прихильники Дональда Трампа з республіканських ультрас вимагають приборкати міграцію та урізати держвитрати. Президент-демократ Джо Байден та його однопартійці в Сенаті називають замах опонентів неприйнятним.
Конгрес уже вдруге цього року ставить на карту платоспроможність уряду. Навесні загроза була навіть серйознішою: Америка опинилася перед першим в її історії дефолтом.
Тоді республіканці не давали уряду демократів нарощувати держборг, і все могло закінчитися світовою фінансовою кризою.
З дефолтом усе вирішилося в останній момент, але не без наслідків.
США втратили найвищий кредитний рейтинг, і не тому, що не можуть заплатити за боргами. Америка завжди виплатить належне кредиторам, тому що може надрукувати доларів, скільки потрібно.
Проте з кожним зниженням рейтингу позики коштують їй все дорожче, і гроші, які могли б піти на розвиток найбільшої економіки світу, витрачають на обслуговування боргу.
Новий шатдаун збільшив би ці витрати ще сильніше.
Що це значить для України
Виступаючи після ухвалення угоди, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що "американці можуть зітхнути з полегшенням" і що "надзвичайних, неприємних і шкідливих" скорочень бюджету, на яких наполягали деякі республіканці, вдалося уникнути.
Він також підкреслив, що угода не є "кінцевим пунктом призначення", запевнивши Київ, що від подальшого пакета фінансування для України уряд не відмовлявся. Він додав: "Ми не припинимо боротися за більшу підтримку України".
Лідери Сенату з обох партій оприлюднили спільну заяву, в якій засвідчили свої наміри "забезпечити, щоб уряд США продовжував надавати" підтримку Україні найближчими тижнями.
Це сталося після того, як сенатор Майкл Беннет - член Демократичної партії від Колорадо, який підтримує збільшення фінансування для Києва - зупинив суботнє засідання на знак протесту проти відсутності в угоді бюджету гарантій для України.
Посол України у США Оксана Маркарова пояснює, що тимчасовий проєкт бюджету ухвалили поки лише на 45 днів.
Конгрес та Адміністрація подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для допомоги Україні були перехідними.
"Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше", - написала дипломатка у фейсбуку.
Україна зараз має принаймні додаткових 1,6 млрд дол. на оборонну допомогу за програмою PDA, а також 1,.23 млрд дол. прямої бюджетної допомоги (вересневий транш, який щойно перерахували на рахунки Світового банку), а також значні суми на енергетичні та інші програми.
Очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення.
Але головне, за словами Маркарової, підтримка України в обох партіях і обох палатах Конгресу.
"Моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в Конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", - сказала посол.
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