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Російські солдати катували українців до смерті, а російські ЗМІ підбурюють до геноциду – звіт ООН
12:37 26.09.2023 |
Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні при Раді ООН з прав людини надала черговий регулярний звіт про свою діяльність, де вказано, що риторика деяких російських ЗМІ може розглядатись як підбурювання до геноциду.
"Існує безліч доказів того, що російські збройні сили скоюють воєнні злочини в Україні, зокрема, незаконні атаки із застосуванням вибухових засобів, напади, що завдають шкоди цивільному населенню, тортури, сексуальне та гендерне насильство, а також атаки на енергетичну інфраструктуру", - йдеться у документі.
Це - проміжний звіт комісії. Докладний звіт про її діяльність представлять на Генеральній Асамблеї ООН у жовтні цього року, а Раді ООН з прав людини - у березні 2024-го.
У звіті також йдеться про безліч задокументованих атак на об'єкти цивільної інфраструктури, які в переважній більшості не мали жодного військового призначення, а отже, не були легітимними цілями під час воєнних дій.
Ці дії з боку Росії продовжують завдавати шкоди цивільному населенню та медичним установам, що мають захищений статус, відзначають укладачі документа.
Особливу увагу комісія приділила прориву дамби на Каховській ГЕС, внаслідок якого сотні будинків виявились непридатними для проживання.
А також порушенням особистої недоторканності в районах, які тривалий час перебували під російською окупацією, а саме у Херсонській та Запорізькій областях.
"Розслідування комісії у Херсоні й Запоріжжі вказують на широке й систематичне застосування тортур російськими збройними силами щодо осіб, яких звинувачували в інформуванні Збройних сил [України], - наголошується у звіті. - У деяких випадках тортури застосовували з такою жорстокістю, що це призводило до смерті жертви. Один постраждалий, який зазнав тортур електричним струмом, заявив: "Кожного разу, коли я відповідав, що нічого не знаю або не пам'ятаю, до мене застосовували електричний струм... Я не знаю, як довго це тривало. Це було схоже на вічність".
Комісія також повідомила, що на Херсонщині російські солдати ґвалтували та вчиняли інші насильницькі дії сексуального характеру щодо жінок віком від 19 до 83 років.
Автори звіту також наголосили, що окремо розслідують випадки, пов'язані з відправкою дітей до Російської Федерації.
Головне занепокоєння у цьому питанні викликає виняткова складність щодо оцінки реального масштабу цього явища. На думку комісії ООН, недостатнє знання точної кількості та обставин переданих дітей може перешкодити оперативному процесу їхнього повернення.
Тиждень тому Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав слухання за позовом України проти Росії, який Київ подав одразу після широкомасштабного вторгнення російських військ минулого року. Вони триватимуть до 27 вересня.
У своєму позові Київ вимагає притягнути Москву до відповідальності за спотворення поняття "геноцид" для виправдання нападу на Україну.
Росія стверджувала, що намагалася запобігти "геноциду російського народу" на сході України. Київ відкинув це твердження, заявивши, що Конвенція ООН 1948 про геноцид не допускає вторгнення з метою його запобігання.
Москва заявляє, що Міжнародний суд ООН не має юрисдикції у цій справі, оскільки конвенція не регулює застосування сили між державами.
У проміжному звіті комісії також йдеться про стурбованість щодо заяв про геноцид в Україні.
"Наприклад, деяка риторика, що тиражується російськими державними та іншими засобами масової інформації, може бути підбурюванням до геноциду. Комісія продовжує розслідувати ці питання. Комісія знову висловлює своє глибоке занепокоєння масштабами та серйозністю порушень та злочинів, скоєних в Україні російськими збройними силами, та наголошує на необхідності притягнення винних до відповідальності".
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