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АНАЛІТИКА

Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку - до 20%

 

Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.

Про це стало відомо з брифінгу НБУ.

"Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень", - зазначив голова регулятора Андрій Пишний.

За його словами, такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.

Споживча інфляція в Україні знижувалася швидше, ніж очікувалося, однак базова - була близькою до прогнозу НБУ

Пишний додав, що інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ (в інфляційному звіті у липні), передусім за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування.

Зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти посприяли гарні врожаї.

Водночас зниження базової інфляції (до 10% у річному вимірі у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ.

"Вагому роль у послабленні фундаментального цінового тиску мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Вони, зокрема, сприяли подальшому поліпшенню курсових та інфляційних очікувань", - відзначив очільник Нацбанку.

Пишний додав, що загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано.

З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Також зберігатиметься вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Разом усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції.

З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов'язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального, що може стримувати сповільнення інфляції.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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