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Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси

10:54 16.08.2023 |

Економіка

Перше судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси

 

Перший корабель залишив морський порт Одеси по тимчасовому коридору для цивільних суден.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство відновлення у Телеграмі.

"Контейнеровоз «JOSEPH SCHULTE» (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення Росії.

У Мінвідновлення нагадали, що згідно із навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6, тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

Останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, Російська Федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.

Як повідомлялося, Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо - ООН, Туреччини та РФ. Дія угоди декілька разів продовжувалась. 17 липня Москва заявила про свій вихід із зернової угоди.

Загалом у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) Україна експортувала майже 49 млн т зернових та зернобобових.
 

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