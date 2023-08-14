WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році

Західні країни почали замислюватись про контрнаступ України, який міг би розпочатись навесні 2024 року, пише Wall Street Journal.

Як зазначає видання, ці плани свідчать, що на Заході усвідомлюють: без великого прориву в рамках нинішнього контрнаступу бойові дії в Україні триватимуть ще довго.

На Заході сподівались, що успішний контрнаступ ЗСУ допоможе розпочати мирні переговори до зими, проте зараз, на думку експертів, ймовірність цього - невелика, пише WSJ.

Початкова спроба України використати надані Заходом танки та бронетехніку для прориву укріплених російських позицій "забуксувала". А прогрес українців, які переважно вдаються до тактики невеликих підрозділів, йде повільно, пише видання.

У Києві та в столицях Заходу занепокоєні тим, що політики та виборці можуть почати сприймати війну в Україні, як трясовину, і невдоволення підтримкою України зростатиме.

І навіть якщо західні прихильники збережуть рішучість, час минає, і українські військові витрачають боєприпаси, техніку і живу силу, зазначають автори статті.

На думку видання, зараз мета України полягає в тому, щоб нинішній наступ завершився досить успішно - так влада зможе показати своїм громадянам і прихильникам у Вашингтоні та Берліні, що вони не даремно підтримували Київ, і що ця підтримка потрібна й надалі.

Президент США Джо Байден на саміті НАТО в Литві минулого місяця пообіцяв українському президенту, що підтримка США залишиться незмінною. А країни НАТО і Японія зобов'язалися розробити довгострокові безпекові плани для України.

Тим часом вище військове керівництво попереджало, що повторити швидкий торішній успіх України буде нелегко. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі неодноразово критикував припущення про те, що Київ може швидко перерізати сухопутний коридор, який утримує Росія на південному сході України, або ізолювати Кримський півострів, який Росія анексувала у 2014 році.

"Гадаю, зараз в адміністрації США розуміють, що Україна не зможе найближчим часом повернути всі свої території", - зазначив Іво Даалдер, який був послом колишнього президента США Барака Обами в НАТО.

Швидкі тогорічні переміщення на полі бою та приклади інших конфліктів з часів холодної війни, можливо, змусили спостерігачів повірити, що сучасна війна неминуче буде швидкою, кажуть військові фахівці. Історія ж свідчить про протилежне: війни тривають у середньому від трьох до семи років з кількома сезонами воєнних кампаній, кажуть вони.

Але навіть якщо прориву цього літа не буде, Україна зможе вести бойові дії до зими, пише видання. Дощ і сніг можуть уповільнити важку техніку, але українці досі демонстрували найбільшу ефективність в боях з невеликими підрозділами, часто з легшою технікою.

Крім того, українські військові продовжують пристосовуватися швидше, ніж російські, вважає Гордон Девіс, генерал-майор армії США у відставці й колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО.

А до весни наступного року Київ матиме більше західної техніки та досвідчених операторів, зазначає WSJ.

"Поступово Україна залучатиме більше своїх бригад, навчених і оснащених НАТО, тоді як Росії буде важко підтримувати вогневу міць та свою злагодженість на передовій", - вважає Девіс.

До середини наступного року Україна також зможе використовувати реактивні винищувачі F-16 американського виробництва, які передадуть Данія та Нідерланди.

Німецький винищувач з крилатою ракетою Taurus KEPD-350 під час тренувань

Захід також може, зрештою, надати досконаліше обладнання, таке як складні безпілотники, які можуть атакувати з повітря.

Стратеги дивляться в майбутнє і сподіваються, що з часом - навіть коли Росія посилюватиме перешкоди для українського наступу - ЗСУ зможуть набути навичок і досвіду, які дадуть їм змогу "перехитрити" росіян.

Однак, як і раніше, викликає занепокоєння ставлення політиків до війни, особливо у зв'язку з президентськими виборами в США, які відбудуться в листопаді 2024 року.

Хоча багато республіканців продовжують підтримувати американську допомогу Києву, колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, запропонував скоротити підтримку України.

Тож стурбованість тим, що США у випадку перемоги Трампа можуть скоротити підтримку Києва, посилює тиск на Україну та її союзників та спонукає до значних успіхів у наступному сезоні воєнної кампанії, резюмує видання.