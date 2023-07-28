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Сьогодні Україна відзначає День Державності. Що треба знати про свято
Цьогоріч 28 липня українці вдруге відзначають День Державності. Це доволі "молоде" свято невипадково співпадає з Днем хрещення Київської Русі, від якого минуло вже 1035 років.
Докладніше про те, чим важливий цей день для нашої країни, та що варто знати про дату святкування - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Значення Дня Української Державності
Свято Української Державності започаткував президент Володимир Зеленський під час урочистих заходів до 30-ї річниці Незалежності України, а вперше його відзначили минулого року.
Визначальною є дата святкування - 28 липня, адже цього дня також відзначається День хрещення Київської Русі, який так само співпадає з церковним Днем вшанування пам'яті рівноапостольного Князя Володимира Великого. Саме в цьому співпадінні криється сенс Дня Державності.
Як зазначають в Українському інституті національної пам'яті, свято покликано нагадувати, що "українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки - у Руській середньовічній державі, центром якої був Київ".
Правління князя Володимира стало періодом розквіту Київської Русі, а прийняття християнства у 988 році - вибір на користь європейської цивілізації та розвитку.
Із середньовічної Київської Русі походять атрибути нашої сучасної держави:
* знак тризубу - став гербом держави;
* гривня - назва офіційної грошової одиниці;
* прийняття християнства - найпоширеніше віросповідання на сучасних українських землях;
* назва "Україна" - вперше згадується в Іпатіївському літописі в 1187 році;
* політичний і культурний центр Київської Русі - Київ - залишається політичним і культурним центром України сьогодення.
День Державності має нагадувати про зв'язок сучасних українців з багатьма поколіннями нашого народу, про самобутність та культуру нашої країни.
До того ж метою цього свята є протидія російській дезінформації та історичним фейкам про нібито єдність походження українського та російського народів.
28 чи 15 липня: коли відзначати День Державності
Хоча свято було запроваджено лише два роки тому, проте сьогодні, 28 липня, Україна відзначає його востаннє саме цього дня. Причиною є календарна реформа ПЦУ.
Вже з 1 вересня Православна церква України перейде на новоюліанський календар, після чого дати більшості релігійних свят зрушаться на 14 днів назад.
День Державності пов'язаний з Днем пам'яті рівноапостольного Князя Київського Володимира Великого, який за новим літочисленням припадатиме на 15 липня. З огляду на це, президент Володимир Зеленський видав указ про перенесення святкування Дня Української Державності також на 15 липня, його ухвалила Верховна рада.
Таким чином, цього року Україна святкує пам'ятну дату ще 28 липня, а вже в 2024 році День Державності буде приходитись на 15 липня.
Чи буде вихідний на День Державності
Відповідно до ст.73 КЗпП Україні День Державності є офіційним вихідним днем. Але наразі через повномасштабну російську агресію наша країна живе в умовах воєнного стану, дію якого продовжили вже увосьме - до 15 листопада 2023.
На період воєнного стану всі додаткові вихідні з нагоди свят скасовуються, тому 28 липня 2023 є робочим днем.
Нагадаємо, Помісний Собор Православної Церкви України прийняв остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, після чого віруючі відзначатимуть деякі свята в інші дати.
Раніше повідомлялося, що Верховна рада змінила дати Різдва та ще двох державних свят. Нововведення почнуть діяти з 1 вересня 2023.
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