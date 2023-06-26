Фінансові новини
- |
- 26.06.23
- |
- 22:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
12:39 26.06.2023 |
Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку.
"Більшість членів КМП (Комітету з монетарної політики, - ред.) вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня", - зазначають в НБУ.
Як наголошується в повідомленні, троє членів КМП побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.
Водночас сім членів Комітету з монетарної політики на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.
Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів - посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.
"Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції", - така на сьогодні думка більшості членів Комітету.
Нагадуємо:
У червні 2022 року Нацбанк підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних.
Облікова ставка - це ключовий інструмент, за допомогою якого Нацбанк намагається впливати на інфляцію. Підвищуючи її НБУ стимулює банки робити кредити для бізнесу і населення дорожчими, а депозити - вигіднішими. Це зменшує швидкість обертання грошей та має призвести до зниження темпів їхнього знецінення.
У травні 2023 року Національний банк припускав, що у IV кварталі року може знизити облікову ставку до 21%, а у 2024 році - до 18%. Тоді цієї думки дотримуватися більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки
|Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії за війну
|Гусєв іде з посади голови Укроборонпрому, - ЗМІ
|Пентагон підтримує надання Україні касетних боєприпасів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ООН внесла Росію до списку «ганьби» за вбивства дітей в Україні - ЗМІ
|ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську «формулу миру»
|Єврокомісія виділила ще 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
|Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не прискорений вступ у НАТО
|Повернення довоєнної системи оподаткування: Раді рекомендують ухвалити законопроєкт
|Світовий банк і донори надають Україні $1,75 мільярда додаткової фінансової підтримки
Бізнес
|НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
|Нідерланди додатково обмежать експорт чипів до Китаю
|Facebook та Instagram у Канаді закриють користувачам доступ до новин
|Porsche представила концепт Mission X
|Голова Xbox пом'якшив побоювання з приводу використання ШІ у виробництві відеоігор
|Європейське оборонне агентство створило лазерну зброю TALOS для перехоплення дронів та реактивних снарядів із мінімальним побічним збитком
|Microsoft створить квантовий суперкомп'ютер із застосуванням топологічних кубітів, який зможе виконувати мільйони квантових операцій на секунду