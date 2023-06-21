50 мільярдів євро від ЄС: жорсткі вимоги щодо корупції

Новий план, згідно з яким Києву виділять ще 50 млрд євро протягом 2024-2027 років, презентували в Брюсселі у вівторок, 20 червня. Про створення фонду оголосила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Цей резерв насамперед забезпечить упевненість і передбачуваність для наших партнерів в Україні. Він також має стимулювати до активності інших донорів", - заявила вона, наголосивши, що новий фонд дасть змогу Євросоюзу діяти з тією гнучкістю, яка потрібна в умовах війни.

Орієнтовно резерв складатиметься з 17 мільярдів євро грантів і 33 мільярдів євро кредитів, проте точна річна частка грантів і позик буде щорічно визначатися Європарламентом і Радою ЄС у рамках стандартної бюджетної процедури, повідомили в Єврокомісії.

Більшу частину коштів - 39 мільярдів євро в грантах і кредитах - планується виділити на підтримку держбюджету України. Вісім мільярдів євро призначено для забезпечення гарантій і створення передумов для інвестицій в Україну, а ще три мільярди у вигляді грантів передбачено для надання країні технічної допомоги. Основні цілі пакета: підтримка реконструкції та модернізації України, реформ на шляху до вступу в ЄС, покриття потреб у держфінансуванні для безперебійного надання держпослуг, соціальних допомог, роботи шкіл і лікарень, мобілізація інвестицій у приватний сектор, допомога українському суспільству в подоланні соціальних наслідків війни.

План Єврокомісії має бути узгоджений з урядом України, зазначив на брифінгу в Брюсселі високопоставлений чиновник ЄС. "Це найбільший в історії фінансовий інструмент Євросоюзу, призначений для третьої країни", - підкреслив він.

Жорстка система контролю за використанням допомоги від ЄС

У зв'язку з такими масштабними капіталовкладеннями в Брюсселі вирішили висунути додаткову вимогу: розширені положення про аудит і контроль. По-перше, Україна має модернізувати свою систему аудиту і контролю для підвищення ефективності допомоги. По-друге, Єврокомісія має отримати можливість проводити перевірки в будь-який момент реалізації плану. По-третє, буде створено незалежну раду аудиторів для запобігання можливим порушенням, шахрайству та корупції, яку зобов'яжуть звітувати перед Єврокомісією про будь-яке виявлене або ймовірне неефективне управління держкоштами, а також про вади системи контролю.

"До війни Україна була однією з найкорумпованіших країн у світі, проте ситуація змінилася", - зазначив високопоставлений чиновник ЄС. Проте створення незалежної ради аудиторів залишається вкрай важливим завданням, наголосив він, зазначивши, що експертів з аудиту призначатиме безпосередньо Єврокомісія. Положення про аудит і контроль мають стати юридично зобов'язувальними для України під час підписання рамкового договору.

На запитання про те, чи вистачить Україні 12,5 мільярда євро на рік, з огляду на те, що 2023 року допомога становитиме 18 мільярдів євро, а потреби країни зростають через шкоду, яку завдає тривала російська агресія, чиновник ЄС відповів, що за основу плану було взято базовий сценарій Міжнародного валютного фонду. За його словами, під час визначення суми поточної макрофінансової допомоги у 18 мільярдів євро, враховували найгірші умови, однак, згідно з прогнозами, ситуація поступово поліпшуватиметься, а надані Україні гарантії мають створити мультиплікативний ефект - явище, за якого зміна конкретного початкового параметра, наприклад, державних видатків, спричиняє істотнішу зміну результату, наприклад, зростання ВВП.