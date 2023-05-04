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АНАЛІТИКА

З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві

 Ан-74 є близькомагістральним транспортним літаком, який створили для експлуатації в районах Арктики та Антарктиди. Він може перевозити вантажі в будь-яких кліматичних умовах від -60 до +45 градусів і на будь-яких широтах. Для Росії він критично важливий для роботи в полярних умовах.

Цього тижня українські спецслужби повідомили, що розкрили схему вивезення до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків Ан-74. Але інтригою в цій історії є кінцевий отримувач цих запчастин. За даними джерел ВВС, українські слідчі припускають, що Іран - це лише країна-посередник, а справжнім покупцем може бути Росія.

В Службі безпеки України повідомили, що продавцями виявились двоє українських бізнесменів, які ховали авіапродукцію у своєму ангарі в Дніпрі.

За даними ВВС, ця історія почалася у 2011 році, коли в Україні ліквідували "Львівські авіалінії". Тоді до фонду держмайна мали передати все майно цієї авіакомпанії. Але як виявилось, від держави дещо приховали.

Тоді частину авіаобладнання вкрали і розвезли по інших регіонах для подальшого продажу.

Так два турбореактивні авіадвигуни Д-36 опинилися в руках двох підприємців у Дніпрі, які займаються вантажними перевезеннями до країн Азії та Африки.

Варто зазначити, що авіаційні запчастини в Україні підлягають експортному контролю, а тому так просто продати не вдасться.

Тому їх планували замаскувати, підробити документи і вивезти під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. За це іноземні покупці обіцяли українцям по 400 тисяч доларів за кожен двигун.

Хоча навіть поставки технологічної газової продукції в Іран з Дніпра, як це декларувалось, можуть здивувати. Адже Іран давно постачає Росії дрони-камікадзе, якими росіяни ледь не щодня нищать українські міста та села, зокрема і те ж саме Дніпро.

Джерела у слідстві кажуть, що це може бути контрабандна схема переправки товарів військового призначення з України до Росії через треті країни. Цілком імовірно, що їх купували для військово-транспортних літаків російської армії.

 

Д-36 - це турбореактивний двоконтурний авіаційний двигун, серійне виробництво якого запустив запорізький завод "Мотор Січ" ще в 1977 році для літаків Антонова.

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента цієї корпорації В'ячеслава Богуслаєва Його підозрюють у тому, що "Мотор Січ" незаконно постачав Росії авіадвигуни та запчастини до них.

Ті ж використовували їх для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, які активно брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

Слідчі повідомили, що українські двигуни виявили в збитих російських вертольотах. Санкції обходили і купували потрібне обладнання через посередників в третіх країнах.

Тож виглядає так, що Росія далі продовжує шукати шляхи постачань з України критично важливих запчастин для своєї військової техніки.

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Ан-74 - полярна модифікація транспортного літака Ан-72, дуже вдалого легкого транспортника, розробленого КБ Антонова ще у 1970-х роках.

За рахунок незвичайного розташування двигунів над верхньою площиною крила цей літак може виконувати польоти з невеликих злітно-посадкових смуг низької якості.

У полярних умовах Ан-74 іноді просто немає чим замінити - коли у 2019 році організатори російського арктичного табору "Барнео" не змогли зафрахтувати український Ан-74, то експедицію просто скасували, бо інший літак не зміг би приземлитися на смугу на крижині.

Високі льотні якості цього транспортника зробили його дуже популярним літаком - попри солідний вік, Ан-72 та 74 продовжують літати у багатьох країнах. Найбільше таких літаків у Росії та Ірані. Їх використовують як військові, так і цивільні експлуатанти.

Обидві країни потрапили під міжнародні санкції, які позначилися, зокрема, і на стані їхнього авіаційного парку.

Росія, яка останніми роками намагалася розробити легкий транспортний літак Іл-112В для своїх ВПС, так і не отримала його через складнощі з розробкою, а також через катастрофу прототипу в 2021 році.

Російська авіація має все більше проблем в умовах санкцій, але з урахуванням того, що Ан-74 літак з унікальними характеристиками, який складно замінити в умовах крайньої півночі, то не дивно, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб підтримувати в льотному стані старіючий парк цих машин.
Ключові теги: Іран, Росія
 

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