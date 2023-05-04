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З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
11:41 04.05.2023 |
Цього тижня українські спецслужби повідомили, що розкрили схему вивезення до Ірану двигунів для військово-транспортних літаків Ан-74. Але інтригою в цій історії є кінцевий отримувач цих запчастин. За даними джерел ВВС, українські слідчі припускають, що Іран - це лише країна-посередник, а справжнім покупцем може бути Росія.
В Службі безпеки України повідомили, що продавцями виявились двоє українських бізнесменів, які ховали авіапродукцію у своєму ангарі в Дніпрі.
За даними ВВС, ця історія почалася у 2011 році, коли в Україні ліквідували "Львівські авіалінії". Тоді до фонду держмайна мали передати все майно цієї авіакомпанії. Але як виявилось, від держави дещо приховали.
Тоді частину авіаобладнання вкрали і розвезли по інших регіонах для подальшого продажу.
Так два турбореактивні авіадвигуни Д-36 опинилися в руках двох підприємців у Дніпрі, які займаються вантажними перевезеннями до країн Азії та Африки.
Варто зазначити, що авіаційні запчастини в Україні підлягають експортному контролю, а тому так просто продати не вдасться.
Тому їх планували замаскувати, підробити документи і вивезти під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. За це іноземні покупці обіцяли українцям по 400 тисяч доларів за кожен двигун.
Хоча навіть поставки технологічної газової продукції в Іран з Дніпра, як це декларувалось, можуть здивувати. Адже Іран давно постачає Росії дрони-камікадзе, якими росіяни ледь не щодня нищать українські міста та села, зокрема і те ж саме Дніпро.
Джерела у слідстві кажуть, що це може бути контрабандна схема переправки товарів військового призначення з України до Росії через треті країни. Цілком імовірно, що їх купували для військово-транспортних літаків російської армії.
Д-36 - це турбореактивний двоконтурний авіаційний двигун, серійне виробництво якого запустив запорізький завод "Мотор Січ" ще в 1977 році для літаків Антонова.
У жовтні 2022 року СБУ затримала президента цієї корпорації В'ячеслава Богуслаєва Його підозрюють у тому, що "Мотор Січ" незаконно постачав Росії авіадвигуни та запчастини до них.
Ті ж використовували їх для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів, які активно брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.
Слідчі повідомили, що українські двигуни виявили в збитих російських вертольотах. Санкції обходили і купували потрібне обладнання через посередників в третіх країнах.
Тож виглядає так, що Росія далі продовжує шукати шляхи постачань з України критично важливих запчастин для своєї військової техніки.
Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова
Ан-74 - полярна модифікація транспортного літака Ан-72, дуже вдалого легкого транспортника, розробленого КБ Антонова ще у 1970-х роках.
За рахунок незвичайного розташування двигунів над верхньою площиною крила цей літак може виконувати польоти з невеликих злітно-посадкових смуг низької якості.
У полярних умовах Ан-74 іноді просто немає чим замінити - коли у 2019 році організатори російського арктичного табору "Барнео" не змогли зафрахтувати український Ан-74, то експедицію просто скасували, бо інший літак не зміг би приземлитися на смугу на крижині.
Високі льотні якості цього транспортника зробили його дуже популярним літаком - попри солідний вік, Ан-72 та 74 продовжують літати у багатьох країнах. Найбільше таких літаків у Росії та Ірані. Їх використовують як військові, так і цивільні експлуатанти.
Обидві країни потрапили під міжнародні санкції, які позначилися, зокрема, і на стані їхнього авіаційного парку.
Росія, яка останніми роками намагалася розробити легкий транспортний літак Іл-112В для своїх ВПС, так і не отримала його через складнощі з розробкою, а також через катастрофу прототипу в 2021 році.
Російська авіація має все більше проблем в умовах санкцій, але з урахуванням того, що Ан-74 літак з унікальними характеристиками, який складно замінити в умовах крайньої півночі, то не дивно, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб підтримувати в льотному стані старіючий парк цих машин.
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