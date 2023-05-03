ЄС заборонив імпорт до 5 країн кількох агротоварів з України

Європейська Комісія вжила виняткових тимчасових заходів щодо імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника - до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Імпорт цих товарів заборонено з вівторка, 2 травня, до 5 червня 2023 року. Транзит товарів через ці країни до інших держав Євросоюзу або за межі ЄС може тривати.

При цьому Єврокомісія готова знову запровадити ці заходи після 5 червня, поки зберігається виняткова ситуація. "Ці заходи необхідні з огляду на виняткові обставини серйозних вузьких місць у логістиці, з якими зіткнулися п'ять країн-членів ЄС", - зявили у Брюсселі.

Паралельно Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов'язалися скасувати свої односторонні заборони щодо пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, а також інших продуктів, що надходять з України, повідомили у Єврокомісії.

Інші заходи Брюсселя щодо імпорту з України

Крім цього, Брюссель виділить п'ятьом вищезгаданим країнам пакет фінансової допомоги на 100 мільйонів євро із сільськогосподарського фонду ЄС. Це буде вже другий транш - перший становив 56 мільйонів євро і був наданий трьом країнам - Польщі, Болгарії та Румунії.

Далі Євросоюз проведе розслідування ситуації на внутрішньому ринку щодо інших агропродуктів з України. Крім того, Єврокомісія пообіцяла вжити заходів щодо полегшення транзиту українських товарів транспортними "лініями солідарності" до інших країн Євросоюзу та за його межі.

2022 року ЄС тимчасово лібералізував весь імпорт з України до 5 червня 2023 року і очікується, що найближчим часом цей режим буде продовжено ще на рік. Потужний приплив української сільгосппродукції на кордонах вплинув на логістичні витрати та створив вузькі місця, що призвело до переповнення складських потужностей та перевантаження логістичних ланцюжків. Крім того, ці виняткові обставини впливають на економічну життєздатність місцевих виробників, зазначають у Брюсселі.