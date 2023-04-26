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Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро
17:21 26.04.2023 |
З 1 травня Туреччина планує відновити мито на імпорт зерна до рівня 130%, проте 95% української агропродукції і надалі йтиме за ставкою у 0%.
Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Так, з 1 травня Туреччина планує відновити мито на імпорт ключових зернових для всіх країн-експортерів. Йдеться про пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес та сорго, які імпортуватиметься зі ставкою мита у 130%.
Туреччина є великим імпортером української пшениці. Так, за даними Державної митної служби України, за підсумками першого кварталу Туреччина імпортувала її на 168,8 млн доларів, що становить 17,7% від усього її експорту з України.
Проте, заявили у Мінагро, більшої частки українського зерна це мито не стосується, оскільки українська продукція ввозиться до Туреччини переважно для продажу в треті країни, і за неї мито не сплачується.
Як пояснює відомство, у Туреччині діє два митних режими на імпорт.
Перший режим стосується продукції, яка призначена для внутрішнього споживання. Саме для такої продукції Туреччина спершу і оголошувала тимчасову нульову ставку мита. Наразі термін дії цього пільгового режиму закінчився, відтак митна ставка 130% повертається.
Другий режим застосовується для продукції, яка йде на продаж в треті країни до чи після переробки. Для цього режиму мито не сплачується.
Україна поставляє продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом:
"Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, на який повертається мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни", - пояснюють у Мінагро.
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