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АНАЛІТИКА

МВФ затвердив програму EFF для України на SDR11,6 млрд

23:16 31.03.2023 |

Економіка

 

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю, 31 березня, схвалила запровадження нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформоване джерело.

Очікується, що угода допоможе вивільнити масштабне фінансування України від міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів. Ця позика стане першим великим пакетом фінансування, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті.

Як повідомляється у пресрелізі МВФ, затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України на суму близько $15,6 мільярда дозволяє негайну виплату першого траншу у розмірі $2,7 мільярда.

МВФ зауважує, що нова програма фінасування для України стане частиною загального пакету підтримки на $115 мільярдів доларів США.

"Очікується, що затвердження EFF мобілізує широкомасштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів України, щоб допомогти вирішити проблему платіжного балансу України, досягти середньострокової зовнішньої життєздатності та відновити стійкість боргу у перспективі як у базовому, так і негативному сценарії", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Фонду.

МВФ зазначає, що з огляду на надзвичайно високу невизначеність, з якою стикається Україна, нова програма EFF передбачає два етапи:

* перший етап (2023-24 роки) передбачає запровадження надійного бюджету на 2023 рік і збільшення його доходів, підтримку стабільного зниження інфляції і обмінного курсу, сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, а також продовженню реформ системи держуправління та боротьби з корупцією;

* другий етап передбачає проведення амбітних структурних реформ для закріплення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та ранньої повоєнної реконструкції, а також підвищення стійкості та більшого довгострокового зростання, в тому числі в контексті цілей вступу України до ЄС.

Очікується, що на другому етапі Україна повернеться до гнучкого обмінного курсу та таргетування інфляції, одночасно зміцнюючи інституції та подолавши вразливість фінансового та енергетичного секторів, а також реформі фіскальної політики для закріплення середньострокових надходжень.

Як повідомлялося, МВФ 21 березня оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) щодо нової програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) для України. Програма розрахована на чотири роки та передбачає фінансування обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд).

Ця домовленість підлягала схваленню Радою директорів МВФ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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