Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%

14:39 16.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, як і очікували учасники ринку, але запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення шляхом зниження ставки депозитних сертифікатів "овернайт" із 23% до 20% і пільг для банків, що залучають кошти на термін від трьох місяців.

"Для забезпечення подальшого зниження інфляції, захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення та підтримання курсової стабільності Правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25% і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення", - зазначено в повідомленні НБУ в четвер.

Нацбанк зазначив, що інфляція, яка становила в річному вираженні 24,9% за підсумками лютого, знижується швидше, ніж очікувалося, і знижуватиметься й надалі, зокрема завдяки заходам регулятора.

"Подальше зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження тиску в готівковому сегменті валютного ринку спонукатиме вкладників нарощувати заощадження в національній валюті. Це посилюватиме стійкість валютного ринку та захистить міжнародні резерви, що підтримає подальше поліпшення курсових та інфляційних очікувань", - зазначив НБУ.

Центробанк додав, що зменшенню інфляційного тиску також сприятиме зниження світової інфляції, зокрема через здешевлення енергоносіїв та ефект високої бази порівняння першого року повномасштабної війни. Обмежуватиме зростання цін і відносно стриманий споживчий попит.

"Водночас вагомими ризиками для інфляційної динаміки залишаються тривалість й інтенсивність бойових дій та подальше руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Актуальними є також ризики: додаткових бюджетних потреб і значних квазіфіскальних дефіцитів в енергетичній сфері; ускладнення чи припинення роботи "зернового коридору", - заявив водночас Нацбанк.

Ще одним ризиком він назвав передчасне пом'якшення монетарної політики провідними центральними банками у відповідь на посилення загроз для фінансової стабільності, що може призвести до повільнішого зниження світової інфляції, а також посилення волатильності на світових фінансових ринках.

У повідомленні наголошується, що важливою умовою забезпечення макрофінансової стабільності є ритмічне надходження міжнародного фінансування, зокрема за очікуваною новою програмою з МВФ.

"Найближчим часом очікується відкриття програми розширеного фінансування МВФ. Ураховуючи потенційні надходження коштів від міжнародних партнерів, зокрема від МВФ, та подальшу активізацію ринку внутрішніх боргових запозичень, бюджетні потреби у 2023 році будуть повністю профінансовані без монетизації дефіциту бюджету. Зі свого боку Національний банк матиме змогу й надалі підтримувати достатньо високий рівень міжнародних резервів і балансувати валютний ринок", - зазначено в релізі.

Як повідомлялося, Нацбанк підвищив ставку з 10% до 25% із 3 червня 2022 року. У січні він змінив її прогнозну траєкторію і тепер допускає зниження облікової ставки з 25% із другого кварталу 2024 року - на квартал раніше, ніж очікувалося. Згідно з новою кривою, ставка знизиться до 21% наприкінці 2024 року і до 14% - наприкінці 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6183
  0,6545
 1,67

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1491  0,05 0,13 38,8631  0,02 0,04
EUR 40,0459  0,24 0,59 41,0672  0,20 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес