Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю

Стосунки між Україною та Ізраїлем за останній рік пережили не найкращі часи. Українське керівництво неодноразово критикувало ізраїльську владу за пасивність в наданні воєнної підтримки. Ізраїль кивав на свої безпекові проблеми, мовляв, самим потрібна ця воєнна підтримка.

"Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни", - заявляв президент Зеленський в інтерв'ю Ouest-France у вересні 2022 року.

На Банковій не розуміли, чому Ізраїль не хоче надати Україні системи ППО, особливо після того, як Росія почала використовувати іранські дрони.

І от в останні місяці, здається, крига скресла. На пресконференції 24 лютого, відповідаючи на питання щодо допомоги, яку надає Ізраїль, Зеленський сказав: "Я знаю всі відповіді на ваше запитання, але я не можу вам їх дати. Я не можу підставити покращення відносин України та Ізраїлю, які почалися".

А незадовго до цього в Києві була делегація на чолі з міністром закордонних справ Ізраїлю і сторони могли про щось домовитися. На ці результати, очевидно, і натякає Володимир Зеленський. Але їхньої суті розкривати не хоче.

BBC News Україна спробувала дізнатись про ці домовленості у посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського. Також ми спитали, які червоні лінії лишаються і чи опинився Ізраїль заручником Росії та російської пропаганди.

Ізраїльські системи раннього оповіщення

BBC: Нещодавно відбувся візит очільника МЗС Ізраїлю Елі Коена до України. На які зміни в політиці Ізраїлю Україна може розраховувати?

М.Б: Відбувся візит міністра закордонних справ - перший візит міністра з ізраїльського уряду за останній рік, візит двох депутатів ізраїльського Кнесету Юлія Едельштейна та Зеева Елькіна, які є співкерівниками групи парламентської дружби в Кнесеті, в них була зустріч з президентом Зеленським та міністром оборони Резніковим.

Намітився позитивний тренд, зокрема, завдяки цим візитам. Сторони краще розуміють одна одну, інтереси одна одної, розуміють, де ці інтереси збігаються, а де існують червоні лінії, які жодна зі сторін не готова перейти - і це нормально в політиці.

BBC: За підсумками візиту Коена повідомили, що Україна отримає системи раннього оповіщення про підліт дронів та ракет. Коли саме? І що це будуть за системи?

М.Б: В Ізраїлі існує доволі досконала і сучасна система раннього оповіщення. Ми запропонували таку систему Україні. Я думаю, що її треба адаптувати для потреб України, тому що вона набагато більша за територією, тут інші загрози. Але я впевнений, що ця система буде не просто працювати, а буде рятувати життя, і я сподіваюся, що це станеться незабаром. Міністр, коли був тут, підкреслив, що це відбудеться найближчим часом, я не можу назвати конкретні строки, тому що процес адаптації системи займе якийсь час.

В чому сенс цих систем? В тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить.

По-друге, це приведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, тому це не просто якась загальна ракетна загроза, це загроза конкретному району, конкретному місцю.

Наразі невідомо, яку саме систему раннього оповіщення Ізраїль надасть Україні. На фото одна з останніх розробок - аеростатна система високої досяжності Tal Shamaim - може помічати ракети великої дальності, крилаті ракети, дрони, що на озброєнні Ізраїлю з 2022 року

BBC: Скільки часу може зайняти їхня адаптація?

М.Б: Складно сказати, думаю, йдеться про кілька місяців, точну дату я назвати не можу. Це складна система, й спеціалісти мають зрозуміти, як швидко можна впровадити цю систему в Україні. Сподіваюся, що це не займе дуже багато часу.

BBC: Система раннього оповіщення - це означає, що оператори української ППО будуть помічати ракети, дрони вже через кілька хвилин після запуску?

М.Б: В принципі так. Через кілька секунд - так в Ізраїлі, я не знаю, як це працюватиме в Україні, нам треба подивитися, але в Ізраїлі вже через кілька секунд після зльоту ракети ми уявляємо, куди ця ракета направляється, в яке місто, навіть в який район цього міста, там включається сирена повітряної тривоги, й очевидно, що засоби ППО можуть результативніше справитися з цією загрозою.

BBC: Росія має на озброєнні багато ракет різних типів. Ця система зможе помічати різні типи?

М.Б: Я не спеціаліст з військових питань, тому не зможу відповісти вам, я думаю, спеціалісти розберуться. Ті ракети, з якими Ізраїль стикається, це, звичайно, не ті ракети, з якими стикаються тут в Україні. В Ізраїлі зараз немає загроз обстрілу балістичними ракетами, крилатими ракетами, ми стикаємося з більш примітивними ракетами, якими нас обстрілюють з сектору Газа.

Сподіваюся, що ця система, яка вдало працює в Ізраїлі, буде адаптована до необхідності справлятися і з такими ракетами, з якими стикаєтеся ви.

BBC: Іранські дрони, які українці глузливо прозвали "мопеди", чи зможе ця система їх помічати?

М.Б: Думаю, так, тому що це відносно примітивна зброя, наскільки я знаю, вони летять доволі повільно, за заздалегідь заданою траєкторією, тому я думаю, що проти цих "мопедів", як ви їх називаєте, ці системи мають бути ефективні.

Чому Ізраїль не дає Україні системи ППО

BBC: Вже кілька місяців на порядку денному в українсько-ізраїльських відносинах перебуває тема постачання ППО. Нещодавно пан Кулеба в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що ці ж системи Україна просить не для того, щоб вбивати російських військових, а щоб захищати цивільне населення. Чому Ізраїль не надає системи ППО?

М.Б: Щодо цього питання я можу лише повторити те, що сказав наш прем'єр-міністр нещодавно, що він зараз вивчає питання про оборонне співробітництво з Україною, і я сподіваюсь, що те або інше рішення буде найближчим часом.

Ці ж питання також обговорювалися і на зустрічі міністра закордонних справ, і депутатів Кнесету, але я не хочу казати подробиць, тому що ці питання краще в пресі не обговорювати, хай вони обговорюються по спеціальних каналах, між спеціалістами, і чим менше галасу на цю тему, чим менше розмов на цю тему, тим краще.

BBC: Видання Axios також повідомляло, що пан Нетаньяху має намір провести перегляд політики щодо України. Що цей перегляд може змінити?

М.Б: Почекаємо результатів, коли буде сформована позиція ізраїльського уряду.

Позиція попереднього уряду була відома: у нас є червоні лінії, які ми не готові перейти в принципі - будь-який ізраїльський уряд буде в першу чергу думати про безпеку ізраїльтян, як цивільних, так і військовослужбовців, тому жоден уряд не піде на те, щоб піддати загрозі ізраїльське населення, а така вірогідність, на жаль, існує.

Ви знаєте, що Ізраїль перебуває у вибухонебезпечному регіоні, в нас серйозні загрози, які відрізняються від тих загроз, з якими, наприклад, стикаються країни НАТО.

Ізраїль не є членом НАТО, ніхто не буде захищати нас у випадку військового нападу на Ізраїль, тому ми маємо розраховувати лише на себе. Ми постійно в умовах загрози війни, терору. Тому зброя, яка перебуває на озброєнні ізраїльської армії, вона необхідна нам для захисту нашої країни, тому хай ці речі обговорюють спеціалісти, я впевнений, що вони дійдуть якогось результату.

BBC: Ізраїльські експерти часто повторюють цю тезу, яку ви висловили, - про необхідність захисту Ізраїлю, в тому числі згадують, що в Сирії є російські ракети, які Росія може застосувати, щоб запобігти ізраїльським операціям проти іранських об'єктів на території Сирії. Ця ситуація, яка виникла у зв'язку з участю Росії в близькосхідній політиці, вона ж виникла нещодавно, у 2015 році.

М.Б: Абсолютно правильно. У 2015 році ситуація на Близькому Сході принципово змінилася, коли Росія направила туди свою армію, в Сирію, і неочікувано ми стали з Росією "сусідами", в нас з'явився спільний кордон, якщо так можна висловитися.

Звичайно, нам необхідна свобода дій в Сирії, тому що Іран укріплюється в Сирії, це є для нас серйозною загрозою, і саме тому був створений деякий механізм взаємного оповіщення з Росією, який працює. Він працює в інтересах безпеки Ізраїлю. У цьому є наш життєво важливий інтерес - забезпечити нашу безпеку, не дати Ірану можливість створити там плацдарм для подальшого нападу на Ізраїль.

Чи став Ізраїль заручником Росії?

BBC: Росія твердить, що є глобальним гравцем. Чи не становить це загрозу для Ізраїлю? Багато років не було такої ролі Росії в ізраїльській політиці, а тут раптом така роль з'явилася. Ізраїль став по суті заручником російської політики на Близькому Сході?

М.Б: На Близькому Сході ситуація постійно змінюється, ми звикли до того, що існують загрози.

Перш за все, цю загрозу несе Іран, терористичні організації, які підтримує Іран - це Хезболла (впливова політична організація в Лівані, яка має представництво в парламенті і власне воєнне угруповання. - Ред.), ХАМАС та Ісламський джихад (палестинські воєнізовані організації, які контролюють сектор Газа - Ред.). Тому ми робимо все, щоб ці загрози мінімізувати, щоб їх нейтралізувати, для цього ми координуємо наші дії і стараємося налагодити діалог з різними країнами, в тому числі і з Росією.

BBC: Російська присутність в Сирії - це загроза для Ізраїлю?

М.Б: Ми не визначаємо це як загрозу.

Для нас, як я вже сказав, загрозою є іранська присутність і присутність терористичних організацій, але російська зброя, яка є в Сирії, що може потрапити до рук, які намагаються або здійснити теракт, або здійснити напад на Ізраїль, це - безумовно загроза. Ми б не хотіли, щоб російська зброя потрапила в руки таких груп або таких країн як Іран, або таких організацій як Хезболла.

BBC: Чи в інтересах Ізраїлю, щоб ця присутність Росії на Близькому Сході зникла, і Ізраїль мав розв'язані руки щодо протидії загрозам в регіоні?

М.Б: Ізраїль не може на це впливати.

Ізраїль не є наддержавою за світовими стандартами, тому ми занепокоєні перш за все нашою безпекою. Нас не цікавить за великим рахунком, що відбувається у Сирії, що відбувається в інших країнах, якщо це не стосується напряму нашої безпеки.

Іранська присутність і присутність таких організацій як Хезболла напряму загрожує нашій безпеці, ми цим занепокоєні і ми діємо, щоб нейтралізувати цю загрозу всіма доступними для нас засобами.

BBC: Оцінить ситуацію: до 2015 року, поки не з'явилася в регіоні Росія, вам було легше забезпечувати безпеку Ізраїлю в близькосхідному регіоні чи навпаки було гірше до появи Росії?

М.Б: Питання не в цьому, питання в тому, що Близький Схід змінюється, це динамічний регіон, загрози щодо Ізраїлю також змінюються.

Близький Схід за останні 10-15 років змінився до невпізнаваності, відбулася Арабська весна, змінилися режими в деяких країнах, змінився вплив США, вплив Росії.

Ми стараємося адаптуватися до цієї ситуації. Ми не можемо змінити Близький Схід, але ми маємо зробити все, щоб захистити свою країну.

BBC: Другий фактор, яким експерти пояснюють важливість для Ізраїлю відносин з Росією - єврейська громада в РФ. Вона оцінюється від 83 тисяч (за даними перепису 2021 року) до 600 тисяч - за неофіційними даними.

М.Б: Є десь 500-600 тисяч євреїв і людей, які мають право на репатріацію з Росії.

BBC: Враховуючи те, як змінюється ситуація в регіоні, як змінюється характер політичного режиму в Росії, чи не настав час зробити алію (повернення на історичну батьківщину) в Ізраїль не добровільною, а рекомендованою?

М.Б: Це рішення кожного, хто живе в Росії, кожного єврея. І дуже багато останнім часом вирішили переїхати в Ізраїль, ми прийняли приблизно 30 тисяч репатріантів з Росії, до речі, з України приїхало вдвічі менше. Хоча війна відбувається в Україні.

Звичайно, нас турбує доля єврейської громади в Росії, ми стежимо за тим, що відбувається. Ізраїль завжди відкритий для всіх євреїв, коли вони забажають.

BBC: Можливо ця ситуація свідчить про те, що є загроза для єврейської громади в Росії?

М.Б: Складно сказати, ми не бачимо якоїсь безпосередньої загрози для євреїв сьогодні, для їхньої безпеки, але, з іншого боку, відбуваються процеси, які у багатьох викликають питання, зокрема, процеси, про які ви згадали, з приводу єврейського агентства (Мінюст Росії просить суд припинити діяльність агентства, яке сприяє репатріації російських євреїв в Ізраїль. - Ред.). Ми стежимо за цим процесом, але ще раз - це рішення кожного - поїхати чи не поїхати.

Червоні лінії для України

BBC: В Україні також існує велика єврейська громада, ви казали в 2021 році в інтерв'ю "Інтерфаксу", що є десь до 200 тисяч людей єврейського походження. Є питання захисту і єврейської громади, і синагог, і єврейських пам'яток, деякі з яких постраждали під час цієї війни. Що Ізраїль готовий зробити, щоб захищати єврейську громаду?

М.Б: Ми занепокоєні тим, що відбувається, тією шкодою, яка завдана російськими обстрілами по об'єктах, які належать єврейській громаді, по синагогах, меморіалах - мова йде про Дробицький Яр, який постраждав внаслідок російського обстрілу, ті уламки, які впали в Бабиному Яру, нас це непокоїть... Депутати Кнесету, які були в Києві (Юлій Ейдельман та Зеев Елькін. - Ред.) збираються обговорити ці питання зі спеціальною комісією Кнесету.

Але, безумовно, ще більше нас непокоїть доля євреїв, життя людей, тому ми готові допомагати, ми і міжнародні єврейські організації допомагаємо і будемо допомагати.

За час війни посольство разом з єврейськими організаціями евакуювало з України понад 15 тисяч людей. Це ізраїльтяни, це євреї та неєвреї, ми організували вивіз людей на автобусах та потягах. Це було в перші тижні війни, потім ця необхідність відпала, але ми змогли евакуювати дуже багатьох і ми готові і далі допомагати.

BBC: Може, найкращий шлях захистити єврейську громаду і цивільних жителів України взагалі - це поставити засоби ППО?

М.Б: Ми обговорюємо всі ці питання з українським керівництвом. Єврейська громада перебуває в такій само ситуації, в якій перебувають всі українці. Євреї в Україні - активна та інтегральна частина українського суспільства.

Захищаючи своїх громадян, Україна захищає і єврейських громадян, я не думаю, що правильно розділяти на євреїв та неєвреїв. Всі перебувають в одному човні.

BBC: Але наразі, для того, щоб захистити єврейську громаду, Ізраїль готовий лише допомогти з репатріацією?

М.Б: Ні. Ізраїль багато чим допомагає Україні. Допомога велика, гуманітарна допомога, допомога системами раннього оповіщення, підтримка України на міжнародній арені - ми постійно підтримуємо Україну в ООН.

На всіх рівнях і по різних каналах ми підтримуємо Україну - і я впевнений, що ця підтримка тут відчувається. І це те, що ми чули, що в Україні розуміють, що Ізраїль надає велику і важливу підтримку Україні.

Так, є відкриті питання, є прохання з боку України, в Ізраїлі ці прохання розглядають.

BBC: Минулої осені дискусія щодо постачання озброєнь Україні виникла і в ізраїльській політиці. Міністр у справах діаспори Нахман Шай виступив, щоб надати озброєння Україні. Він представляє партію Авода, це не найбільша партія Ізраїлю, але чи це свідчить, що насправді існує розкол в ізраїльській політиці щодо питань допомоги Україні?

М.Б: Я не думаю, що існує якийсь розкол. Нахман Шай тоді висловив свою особисту думку. Він вже не є депутатом парламенту, але не це найважливіше.

Найважливіше, що в ізраїльському суспільстві існує консенсус на підтримку України, понад 80% ізраїльтян за останніми опитуваннями, які я бачив, підтримують Україну.

До речі, майже немає питання, за яким 80% ізраїльтян мали б єдину думку. Ізраїльтяни, зазвичай, по всіх ключових питаннях практично навпіл діляться, так склалося історично, в нас завжди існують суперечки, політична боротьба, практично по всіх питаннях завжди є дві протилежних думки. Щодо питання підтримки України немає двох думок, є одна думка. Понад 80% кажуть, що Україну треба підтримувати.

Інше питання - як підтримувати, і тут вже потрібно говорити про нюанси... Уряд, на відміну від рядових громадян, має нести відповідальність за безпеку всієї держави, всіх громадян, має підходити до всіх питань обережно, відповідально.

І тут виникає питання, чи не нашкодить якийсь крок безпеці Ізраїлю. А чи не зробимо ми щось, що не вирішить проблеми України, але призведе до виникнення нової війни на Близькому Сході чи призведе до терактів та загибелі ізраїльтян. І тут існує тонка грань, яку небезпечно переходити.

BBC: Ви сказали на початку інтерв'ю про червоні лінії. В чому вони полягають, якщо узагальнити?

М.Б: Червоні лінії полягають в тому, щоб наші кроки на підтримку України не призвели до нової війни на Близькому Сході, не призвели до загибелі ізраїльських громадян.

Якщо ми будемо розуміти, що якийсь необережний крок чи необережне висловлювання може призвести до того, що терористи отримають нову зброю, що в нас не буде можливості діяти в небі Сирії і боротися проти іранської загрози в найближчому майбутньому - це може призвести до загибелі ізраїльтян, як цивільних, так і військових. Жоден ізраїльський уряд на це не піде.

"Ми сьогодні навчаємося на вашому прикладі"

BBC: Ви вважаєте, що до нової війни може призвести те, що Росія почне надавати більшу допомогу Сирії та Ірану?

М.Б: Є дуже багато сценаріїв, зокрема те, про що ви сказали. Нас дуже, дуже непокоїть ірансько-російське військове співробітництво. Ми знаємо, що під час війни Іран постачав і продовжує постачати Росії дрони, і ми знаємо, що ці дрони, які направлені сьогодні проти вас, можуть завтра направити проти нас.

Тому, як би не цинічно це лунало, ми сьогодні навчаємося на вашому прикладі. Ми дивимося, як вам вдається справлятися з іранськими дронами, розуміємо, що вже, можливо, найближчим часом нам доведеться стикатися з тією ж загрозою і якимось чином протистояти.

Іран - це колосальна загроза для всього світу, і це питання теж обговорювалося на зустрічах, які тут відбувалися - як нам разом намагатися цю проблему вирішити, як нейтралізувати Іран, як не допустити, щоб Іран став ядерною державою, тому що тоді небезпека зросте в кілька разів, і що нам робити з іранською зброєю, яка потрапляє в руки як окремих країн, так і терористичних організацій, в тому числі на Близькому Сході.

BBC: Україна досить несподівано для себе зіштовхнулася з цією проблемою іранської зброї, є навіть інформація, поки не підтверджена, про те, що навіть іранські інструктори були на території України. Як Ізраїль може допомогти Україні впоратися з цією загрозою і що Ізраїль очікує від України в цьому питанні?

М.Б: Ми спілкуємося з представниками українських сил безпеки, з тими, хто займається захистом українського неба від іранських безпілотників, і Ізраїль допомагає Україні впоратися з цією загрозою. Як це відбувається - давайте не обговорювати це тут, хай це обговорюють спеціалісти між собою.

BBC: А може дійсно краще поставити Україні системи ППО, які і випробують щодо збиття всіх цих іранських дронів, іншої іранської зброї, яку може застосувати Росія?

М.Б: Я передам вашу рекомендацію тим, хто приймає рішення з цих питань.

BBC: Дякую вам! Якої саме співпраці щодо Ірану хоче Ізраїль від України?

М.Б: Я думаю, що ми можемо допомогти один одному. Сьогодні в України не менше можливостей, ніж в Ізраїлю. Україна не менше занепокоєна тим, що відбувається в Ірані. І Україні не менше, ніж Ізраїлю, важливо боротися з іранською загрозою. В нас є абсолютно зрозумілий спільний інтерес.

Проте все, що стосується обміну інформацією і обміну технологіями - це ще не все, є також міжнародна підтримка дій на міжнародній арені, які Ізраїль та Україна можуть координувати для того, щоб обмежити можливості Ірану як постачати іранську зброю, так і розвивати свою ядерну програму.

Ви знаєте, що сьогодні Іран наблизився до створення ядерної бомби, ми маємо зробити все, що від нас залежить, я думаю, що це і в інтересах України, і в інтересах Ізраїлю, щоб цього не відбулося.

BBC: Постачання якої іранської зброї ви очікуєте до російської армії цього року? Якою буде реакція Ізраїлю, якщо іранські балістичні ракети будуть застосовані російською армією в Україні?

М.Б: Ми не знаємо, чи буде Іран постачати Росії балістичні ракети. Дуже сподіваємося, що цього не відбудеться, бо це крок до додаткової ескалації.

Проте ми знаємо, що іранські дрони постачалися не тільки до війни, але й під час війни Росії. В нас є чітка інформація про це, і цю інформацію має Україна. Не може бути жодних сумнівів в тому, що Іран продовжує постачати свої дрони Росії, які загрожують Україні.

Така ж загроза може завтра виникнути щодо Ізраїлю, тому для нас дуже важливо навчитися справлятися з цією загрозою і підготуватися до такої ймовірності.

Ми вже багато років стверджуємо, що Іран є загрозою всього світу, сьогодні ми в цьому переконалися в Україні. Раніше нам не дуже вірили, говорили, що Ізраїль перебільшує, що Іран не намагається розв'язати війну, Іран не підтримує терор. Зараз ми бачимо, що це неправда, Іран підтримує терор, підтримує війни, постачає свою зброю в окремі країни і терористичні організації.

BBC: Дуже багато українців цікавляться, що може відбуватися в Ірані - чи не призведуть ці молодіжні повстання до зміни влади? Що може трапитися в Ірані цього року?

М.Б: Ми дуже сподіваємося, що так, що міжнародний тиск і санкції проти Ірану, приведуть до того, що іранський народ зрозуміє, що перебуває в заручниках дуже небезпечного режиму, який нічого доброго не приносить іранському народу. Який лише поширює ворожнечу, підтримує війни, підтримує терор, і чим раніше цей режим зміниться, тим краще. Дуже сподіваюся, що це відбудеться в цьому році.

Ізраїль готовий допомогти Україні в Африці

BBC: Виклик, з яким зіткнулася Україна за останній рік - це залучення підтримки країн Африки та Азії. Деякі з них проголосили політику нейтралітету щодо війни, деякі навіть не хочуть підтримувати цілісність України відповідним голосуванням за резолюції в ООН. Ми зараз перебуваємо в центрі Києва, в кількох кварталах від того місця, де народилася Голда Меїр - не тільки перша жінка-прем'єр Ізраїлю, але й засновниця африканської політики країни, яка багато зробила, щоб здобути підтримку африканських держав. Що Ізраїль може порадити Україні для здобуття підтримки в Африці?

М.Б: Голда Меїр була першим ізраїльським політичним діячем, яка поїхала в Африку. Вона сказала, що Ізраїль буде допомагати африканським країнам в їхньому розвитку. Був створений MASHAV (Агентство міжнародної співпраці - Ред.) - підрозділ МЗС Ізраїлю. Зараз він надає гуманітарну допомогу Україні, а тоді ми надавали колосальну допомогу країнам Африки, в питаннях сільського господарства, водозабезпечення, зрошення і т.і.

Це призвело до зростання підтримки Ізраїлю на міжнародній арені з боку африканських держав. Я думаю, що для України важливо розвивати відносини з Африкою, ініціатива президента Зеленського Grain from Ukraine якраз і спрямована на те, щоб отримати більшу підтримку в країнах Африки. До речі, Ізраїль розглядає можливість приєднатися до неї.

BBC: Як ізраїльська дипломатія може допомогти Україні в цьому регіоні? З деякими країнами в Ізраїлю дуже тісні відносини, наприклад, Того навіть планувало провести форум Ізраїль-Африка, є інші країни, які поєднані з Ізраїлем купою зв'язків - Уганда, Ефіопія. Я згадав ці країни не просто так, а тому що вони або утримуються, або не беруть участі в голосуваннях за цілісність України в ООН. Чи може Ізраїль стати посередником чи якось допомогти?

М.Б: Безумовно, і ми навіть запропонували нашим колегам в МЗС України провести діалог щодо взаємодії в країнах Африки, обмінятися досвідом роботи наших посольств. Україна збирається відкривати нові посольства в країнах Африки, і думаю, що ізраїльський досвід буде корисним. Ми вже багато років працюємо в Африці і є багато спільних інтересів, є багато питань, в яких ми можемо один одному допомогти.

Чому між Україною і Ізраїлем бувають суперечності в ООН

BBC: Декілька разів були суперечності між Україною та Ізраїлем саме щодо голосування резолюцій в ООН. Торік була критика (йдеться про резолюцію "дії Ізраїлю" щодо палестинського питання, яка, на думку ізраїльської влади, заперечує зв'язок євреїв з Храмовою горою. - Ред.). Чому Ізраїль критикує ці голосування з боку України?

М.Б: На жаль, і це не таємниця, ми дуже часто буваємо розчаровані позицією України щодо Ізраїлю, коли здавалося, звертаючись з різними проханнями, мала б підтримати Ізраїль в ООН, але, на жаль, цього не відбулося.

Ми раді, що під час останнього голосування щодо питання про міжнародний кримінальний суд (30 грудня ГА ООН ухвалила резолюцію, в якій попросила Міжнародний кримінальний суд дати висновок щодо дій Ізраїлю стосовно палестинського народу. - Ред.) Україна не брала участі, це крок в правильному напрямку, але звичайно нам хотілося б, щоб Україна виступала проти будь-яких антиізраїльських ініціатив, як заведено друзям, адже Ізраїль в 90% випадків підтримує Україну в ООН.

Зразу після вторгнення ми стали співавторами резолюції, де засудили російське вторгнення, засудили війну. Хотілося, щоб якщо не в 90% випадків, але хоча б в 50% Україна підтримувала Ізраїль.

BBC: Чи є це голосування на підтримку Ізраїлю умовою для надання якоїсь допомоги Україні?

М.Б: Ми не пов'язуємо ці речі. Давайте окремо обговорювати голосування в ООН, ми вважаємо, що тут має бути взаємність. Оскільки Ізраїль підтримує Україну, ми очікуємо такої ж підтримки від неї.

До речі, має бути незабаром голосування щодо мирного плану президента Зеленського, Ізраїль вже повідомив, що підтримає його в ООН (голосування резолюції, вигідної для втілення плану, відбулося 23 лютого, 141 країна, включно з Ізраїлем, проголосувала "за". - Ред.).

Чому Ізраїль не забороняє російську пропаганду проти України

Фанатів Путіна в Ізраїлі мало, але вплив російської пропаганди є помітним

BBC: Ще один виклик, з яким Україна зіштовхнулася і він став ще масштабнішим під час війни - це російська пропаганда. Нещодавно в Ізраїлі відбувся концерт "Хору Турецького" на запрошення російського посольства. Ці люди підтримали війну проти України. Є серпневе опитування Інституту Мітвім, яке показує, що 53% ізраїльтян виступають за нейтралітет, 28% за всеосяжну допомогу Україні і лише 2% за підтримку Росії. Чому з такою маленькою підтримкою Росії в Ізраїлі дозволяють такі заходи?

М.Б: В Ізраїлі був суспільний рух проти гастролів російських зірок, які підтримують війну. Я знаю, що багато гастролей скасували саме під суспільним тиском.

Проте заборонити Ізраїль не може, ми вільна відкрита держава, ми не можемо заборонити гастролі тих чи інших виконавців. Проте якщо є суспільний тиск, глядачі звертаються до продюсерів, я знаю, що було багато випадків, коли ці концерти скасовували.

BBC: Ці ж люди поширюють наратив не тільки проти державності України, вони також просувають інші антизахідні наративи - проти США, які є стратегічним союзником Ізраїлю. Є певна роль, яка по суті шкодить зовнішній політиці Ізраїлю. Також присутні мовлення російських телеканалів в Ізраїлі. Чому це відбувається попри зовнішньополітичні інтереси Ізраїлю?

М.Б: В Ізраїлі живе понад мільйон російськомовних глядачів, багато з них дивляться російськомовні канали, дуже різні. Є канали, які не знаходяться на території Росії, наприклад, "Дождь". Не було рішення про заборону мовлення тих чи інших каналів, тому що існують люди, які звикли їх дивитися. Поки що немає намірів забороняти мовлення тих чи інших каналів.

В Ізраїлі взагалі не дуже заведено запроваджувати цензуру, обмежувати свободу слова. Хоча Ізраїль - країна, яка веде війну, в нас повна свобода слова, і за рідкісним виключенням, якщо мова не йде про національну безпеку Ізраїлю та якісь державні таємниці, ми не цензуруємо ані наші, ані міжнародні ЗМІ.

Георгій Ерман

