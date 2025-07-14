Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

Комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки України (БЕБ) поверне в понеділок, 14 липня, лист Кабінету Міністрів з документами і супровідним листом, який підпише голова Комісії Лаура Штефан, та не переглядатиме кандидатуру раніше обраного Олександра Цивінського.

"На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання", - зазначила Штефан і додала, що також була проведена спецперевірка, результати якої для всіх кандидатів були позитивними.

Вона наголосила, що закон про БЕБ не передбачає можливості приймати будь-які інші рішення після обрання кандидата, тому комісія не може повертатися до жодного попереднього етапу конкурсу.

За її словами, коли приймалося кінцеве рішення та з'явився лист від СБУ щодо російського паспорту батька Цивінського, комісія знала про це, адже така інформація вже з'являлася в публічному просторі від початку 2023 року, коли кандидат брав участь у конкурсі на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Переможець конкурсу працював понад 20 років на різноманітних посадах, і наскільки відомо комісії, в нього є доступ до державної таємниці. Дозвольте мені повторити: всі 16 фіналістів, в тому числі переможець конкурсу, успішно пройшли спеціальну перевірку у травні 2020 року, і результати спеціальної перевірки ніколи не переглядалися і не скасовувалися", - підкреслила Штефан.

Рішення щодо повернення листа Кабміну та супровідних документів підтримали всі шість членів комісії на засіданні в понеділок. Вони також вирішили не розсекречувати для Цивінського лист від СБУ та наголосили, що кандидату варто самому звернутися до органу для отримання інформації.

Як повідомлялося, 7 липня Кабмін розглянув подання комісії з добору директора БЕБ та звернувся до неї з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, безпековим критеріям включно.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали голоси двом іншим кандидатам - Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ).