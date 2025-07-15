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Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України
Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін.
Про це голова держави написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з урядовицею.
"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", - написав Зеленський.
Він додав, що під час зустрічі зі Свириденко обговорив "конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї".
"З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні", - зазначив голова держави.
Як повідомлялося, низка народних депутатів та ЗМІ раніше писали, що в Офісі президента готують відставку уряду Дениса Шмигаля, його на посаді прем'єра може замінити перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, крім того, зміниться частина міністрів.
Офіційно Володимир Зеленський цю інформацію не підтверджував, проте заявив, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина. За словами голови держави, це може спричинити серйозні перестановки в Кабміні.
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