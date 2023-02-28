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АНАЛІТИКА

Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які «розкручували» рух «Редан»

18:33 28.02.2023 |

Політика, Україна

 

Штучне поширення субкультури "ПВК "Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками - таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками", - пише пресслужба.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема роз'яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Кіберполіція, зі свого боку, заблокувала 18 каналів й груп, які були створенні для "розкручування" молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

"Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, - додав Василь Богдан.


Масові затримання підлітків

26 та 27 лютого у низці обласних центрів України поліція запобігла масштабним бійкам серед молодих людей.

Групи підлітків збиралися біля торгових центрів та на міських площах у рамках флешмобу групи "ПВК Редан", створеної на території РФ.

Акції було організовано у Києві, Львові, Івано-Франківську, Луцьку, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі.

У багатьох містах правоохоронцям вдалося не допустити сутичок. Учасників "флешмобу" затримали та провели з ними профілактичні бесіди.

Так, 27 лютого запобігли бійці у Печерському районі столиці. Біля ТРЦ "Гулівер" дві групи підлітків намагалися влаштувати бійку "стінка на стінку" з кастетами та газовими балончиками.

У Харкові в понеділок до поліцейських дільниць було доставлено 245 осіб, які планували бійку біля ТРЦ Nikolsky. Лише 30 із них виявилися повнолітніми.

У підлітків було вилучено ножі, кастети, газові балончики. На правопорушників склали 72 адмінпротоколи. Сьогодні поліція провела обшуки у можливих організаторів сутичок.

Масова бійка також планувалась в Одесі. Біля ТЦ "Панорама" симпатики російської субкультури "Редан" 27 лютого зібралися на "стрілку" з іншим молодіжним рухом. Поліція виявила анонс флешмобу в соцмережах, завдяки чому вдалося заздалегідь попередити бійку.

Що відомо про "ПВК Редан"

Рух "Редан" зародився в Росії. Більшість його учасників - підлітки. Вони одягаються в чорний одяг із принтами павуків та цифрою "4".

Ці символи використовували герої японського серіалу-аніме "Hunter x Hunter" - злочинці з банди "Геней Редан", з чим, ймовірно, і пов'язана назва субкультури.

"Реданівці" в РФ організовують бійки з футбольними фанатами, мігрантами та представниками інших субкультур, у тому числі з так званими "офніками".

Вони називають себе неформалами, які можуть постояти за себе, але заперечують причетність до злочинних чи військових організацій, а абревіатуру ПВК використовують як жарт.

Минулими вихідними у Москві було затримано 350 учасників руху, які намагалися влаштувати бійку в одному із торгових центрів. Також поліція запобігла сутичкам у Санкт-Петербурзі, Казані, Новосибірську та інших містах.

При цьому російські пропагандисти заявляють, що жодної "ПВК Редан" не існує і нібито це "провокація українських спецслужб".

Субкультура набирає популярності в Україні

В останні тижні рух "Редан" почав поширюватися і Україною. Його активність координують у соцмережах.

Через Telegram-канали організатори анонсують місце та час збору для бійок у великих містах. Середній вік учасників флешмобів - від 14 до 17 років.

Опоненти "реданівців" також збираються разом, щоб їх "розігнати".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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