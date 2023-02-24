G7 збільшать фінпідтримку України в 2023 році до $39 млрд і закликають до кінця березня відкрити масштабну програму з МВФ

Країни G7, виходячи з потреб уряду України, збільшили зобов'язання щодо бюджетної та економічної підтримки країни у 2023 році до $39 млрд, йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та голів центробанків країн G7 у річницю військової агресії РФ проти України та її вплив на глобальну економіку у четвер.

"Ми разом із міжнародною спільнотою, як і раніше, твердо віддані вирішенню невідкладних короткострокових потреб України у фінансуванні... Ці значні зобов'язання та їх швидке виділення надають Україні впевненості і дозволяють владі забезпечувати функціонування уряду, продовжувати надання основних послуг, проводити найбільш критичне відновлення пошкодженої інфраструктури і стабілізувати економіку", - йдеться у документі.

У ньому також зазначається, що ця фінансова підтримка доповнює життєво важливу військову підтримку та навчання українських сил, гуманітарну підтримку та співробітництво з метою розвитку.

Уточнюється, що на зустрічі міністрів фінансів G7 у Бангалорі (Індія) взяли також участь керівники Міжнародного валютного фонду, Групи Світового банку (СБ), Організації економічного співробітництва та розвитку та Ради фінансової стабільності, а також, за допомогою відеозв'язку, міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністри також заявили про рішучу підтримку тісної взаємодії МВФ з Україною та вітали прогрес, досягнутий у завершенні перегляду Моніторингової програми з ради директорів.

"Пам'ятаючи про цей значний прогрес, ми закликаємо МВФ та Україну до кінця березня 2023 року реалізувати надійну, масштабну, повністю фінансовану програму МВФ з належними умовами", - йдеться у документі.

У ньому також відзначаються важливі зусилля, зроблені Групою СБ щодо спрямування значної допомоги Україні, зокрема через Фонд держвидатків на підтримку адміністративного потенціалу (PEACE) та Трастовий фонд на відновлення, реконструкцію та реформи (URTF). Вітається також робота IFC та MIGA із запуску нового трастового фонду для підтримки приватних інвестицій в Україні.

"Ми продовжимо наші спільні зусилля щодо підтримки та сприяння відновленню критичної інфраструктури України, відновленню та реконструкції, зокрема через Міжвідомчу координаційну платформу донорів. Ми також будемо тісно координувати свої дії з відповідними міжнародними фінансовими організаціями, включно з Групою СБ, Європейським банком реконструкції та Європейським інвестиційним банком", - додали міністри.

Вони знову зазначили спільну відданість скоординованим економічним заходам у відповідь на агресивну війну Росії і заявили про уважне відстеження разом із партнерами їх ефективності, дотримання і заходів щодо запобігання будь-яким спробам ухилитися від санкцій або обійти їх. "У цьому контексті ми закликаємо інші країни приєднатися до наших санкцій щодо Росії", - йдеться у заяві.

ЇЇ автори зазначили, що агресивна війна Росії та пов'язані з нею глобальні виклики непропорційно сильно зачіпають країни з низьким і середнім рівнем доходу, у зв'язку з чим країни G7 зобов'язуються нарощувати свої зусилля та робити свій внесок до порядку денного G20 для їх підтримки. Це включає підтримку роботи G20 з питань боргової вразливості; сприяння зусиллям багатосторонніх банків розвитку (МБР) щодо максимально ефективного використання їх балансів, а також перегляду їхніх бізнес-моделей для більш ефективного вирішення транскордонних проблем.

Планується також просувати спільні зусилля з міжнародними партнерами з підтримки країн, що найбільше потребують, за допомогою добровільного спрямування спеціальних прав запозичення (SDR) або еквівалентних внесків з глобальними амбіціями в розмірі $100 млрд і подальшого прогресу до Весняних зустрічей МВФ і СБ у квітні 2023 року.

Як повідомлялося, Україна сподівається, що на зміну Моніторинговій програмі МВФ вже на початку другого кварталу 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково компенсувати розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який зараз становить близько $10 млрд.

