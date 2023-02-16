Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра

15 лютого Нацполіція прийшла з обшуками до MacPaw Олександра Косована. Це стосується будівництва MacPaw біля Дніпра і можливих збитків розміром 12 млн грн.

15 лютого нагадало, що обшуки правоохоронців можуть стосуватися не лише скандального бізнесу чи чиновників. Сьогодні Нацполіція "прийшла" до великої ІТ-компанії України MacPaw.

За лічені години сам факт обшуків спровокував хвилю обурення у соцмережах і критику як із боку бізнесу, так і керівництва держави. Втім, деталі історії показують, що претензії правоохоронців давні й з`явилися не на пустому місці. Що відомо про обшуки у MacPaw та чого від Косована хочуть правоохоронці - про це у розборі LIGA.net.

Що сталося

Вдень 15 лютого власник MacPaw Косован повідомив про обшуки в офісі компанії та у його домі поліцією та Спеціалізованою екологічною прокуратурою. Вони пов'язані із землею, яку компанія купила у 2016-2021 роках. За його словами, там компанія реалізовувала проєкт, у який вклала десятки мільйонів доларів. Тепер же - "чиновники" хочуть заволодіти цією землею, вважає Косован.

За його словами, потреби в обшуку не було, адже компанія уже надала слідчим усі документи. У Нацполіції це заперечили: в компанії нібито не відреагували на їхні запити.

Чому це важливо

MacPaw - одна з найбільших продуктових ІТ-компаній України і резидент проєкту Дія.City. Компанія розробляє застосунки для покращеної роботи комп'ютерів Apple. Зокрема - програми для очищення пам'яті Mac, оптимізації фотосховищ та роботи з файлами.

Програми MacPaw встановлені на кожному п'ятому MacBook у світі. У компанії працює понад 300 осіб, її вартість Forbes оцінив у понад $300 млн.

Після повідомлення про обшуки на захист Косована одразу стало багато підприємців. Зокрема дії правоохоронців розкритикував співзасновник monobank Олег Гороховський, власник агентства Fedoriv Андрій Федорів та ідеолог системи Prozorro Максим Нефьодов.

Деталі справи

Згідно з кадастровою мапою, йдеться про земельні ділянки на березі Канівського водосховища у с. Циблі. Їх загальна площа - 22 га. На одній із них площею 11,2 га розташована будівля, басейн та піщаний пляж.

Там будується комплекс відпочинку "IT-Relax", свідчать дані судового реєстру. У цьому ж селі зареєстрована компанія Косована "MacPaw Village". Світлини з відпочинку в цьому комплексі можна знайти в Instagram.

Водночас ця земля - сільськогосподарського призначення, свідчать дані кадастру. Проте власники будують там саме комплекс відпочинку, кажуть у Нацполіції.

Звідси і беруться претензії правоохоронців. За їхніми словами, там власники без спеціального дозволу збільшили берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку. На ділянці знаходиться земснаряд для видобутку піску, кажуть правоохоронці. Також місцева ОТГ звинувачувала власників у незаконній вирубці лісу на цій ділянці.

"Намив" берега завдав державі збитків на 12,5 млн грн, кажуть у Нацполі. Сам Косован раніше пояснював земляні роботи тим, що вода постійно розмиває берег. Відповідно - компанія мала його укріплювати, пише Ain.ua.

Питання до землі

Проте ця претензія - не єдина, свідчать дані судового реєстру. У правоохоронців є питання і до того, як частина цих ділянок взагалі опинилась у приватних руках.

За даними з матеріалів Печерського суду, згадана ділянка є землею лісового фонду. "Всупереч цьому, службові особи Держкадастру в Київській області надали ділянку для особистого селянського господарства". Ще у 2021 році було встановлено, що земля використовується не за призначенням, йдеться в документах.

Раніше земля на водосховищі належала ДП "Переяслав-Хмельницький агролісгосп", випливає із судових справ. Проте у 2018 році ці 11,2 га землі вибули з держвласності "без згоди власника", вважає Бориспільський окружний прокурор. За його словами, земля перейшла у приватні руки через порушення, допущенні під час передачі та реєстрації. Відповідно, він вимагає повернути землю державі.

Сам Косован не виключав, що у цій справі дійсно може йти мова про певні порушення:

"Ми не виключаємо, що через недосконалості у земельному законодавстві і його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Ми понад три роки ведемо діалог із місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити дійсно цікавий і цінний проєкт", - написав власник MacPaw.

Що буде далі

У справі MacPaw уже працюють адвокати компанії, писав у Facebook Косован. Втім, справа за лічені години переросла масштаби компанії.

Дії та підходи правоохоронців розкритикував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Суд повинен встановити винуватість. Але ми живемо в цивілізованому столітті. За цифровою економікою майбутнє. Не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі. Подібні підходи вбивають будь-який інвестклімат країни", - пояснив він. Міністр також анонсував появу законопроєкту "Маски-шоу Стоп".

Обшуками обурився і глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія. Він запропонував розглянути кейс MacPaw на засіданні профільного комітету Верховної Ради за участі правоохоронців та компанії. За результатами зустрічі сторони та законодавці мають напрацювати рішення, "щоб такі випадки більше не повторювалися", написав Арахамія.