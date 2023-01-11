Герасимов замість Суровікіна. Що означає зміна керівництва угруповання військ РФ проти України

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова, якого прихильники війни часто називали винним у провалах на фронті.

Раніше, з жовтня 2022 року, цю посаду обіймав Сергій Суровікін - він тепер став заступником Герасимова. Ще два нових заступники командувача - головнокомандувач Сухопутних військ Олег Салюков та заступник начальника генштабу Олексій Кім.

"Підвищення рівня керівництва спецоперацією пов'язане з розширенням масштабу завдань, необхідністю організації більш тісної взаємодії видів і родів військ", - повідомили в міноборони.

Перестановки в командуванні російських військ в Україні відбуваються на тлі новин про запеклі бої за містечко Соледар на Донеччині, де до війни жили 10 тисяч мешканців. Російське військове відомство заявило, що Соледар блокований російськими десантниками з півночі і півдня, але в міноборони України повідомили, що в місті тривають важкі бої.

Взяття Соледара може бути важливим для Москви насамперед з точки зору репутації. З початку військової кампанії в Україні та до липня російська армія захопила десятки українських міст, а потім лише втрачала їх одне за одним.

Відступи з Харківщини та Херсона спровокували шквал критики військового керівництва операції. Одним із тих, кого російські прихильники війни проти України називали відповідальним за ці провали, був Валерій Герасимов.

Наприкінці минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Кремль утримувався від того, щоб показувати Герасимова публіці майже десять місяців, а тепер, коли незабаром піде вже другий рік війни, ймовірно, намагається знову ввести його (в публічний простір. - Ред.) як чергову постать, відповідальну за цю війну, йшлося у зведенні ISW.

18 грудня, під час першого за 10 місяців війни публічно оголошеного візиту до військового штабу, телеканали показали російського президента Володимира Путіна під час розмови із Шойгу, Герасимовим та Суровікіним. Наприкінці грудня начальник генштабу - також уперше після довгої перерви - з'явився на екранах самостійно, виступив перед військовими аташе іноземних держав.

Популярний генерал та "непрості рішення"

Сергія Суровікіна призначили командувачем Об'єднаного угрупування військ у жовтні 2022 року - невдовзі після здачі російськими військовими Лимана. На цьому тлі його призначення викликало оптимізм у засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і керівника Чечні Рамзана Кадирова, які критикували міністерство оборони. Кадиров назвав Суровікіна "справжнім воїном", а Пригожин - "легендарною особистістю".

Через 10 днів після призначення Суровікін став першим російським воєначальником, якого влада вирішила показати в телеефірі після початку вторгнення.

Під час виступу, який показав телеканал "Росія 24", Суровікін серед іншого пообіцяв "непрості рішення" щодо Херсона. Вже у листопаді росіяни залишили місто. За однією з версій призначення Суровікіна було пов'язане з бажанням Кремля перекласти на нього відповідальність за відведення військ з єдиного обласного центру, який Росії вдалося взяти за час війни.

У результаті формально рішення про відступ ухвалював Сергій Шойгу після доповіді Суровікіна, а Путін його навіть не коментував.

Експерти Інституту вивчення війни зазначали, що навіть здача Херсона не зашкодила репутації Суровікіна у колах прихильників війни. 31 грудня Володимир Путін вручив Суровікіну орден Святого Георгія 3-го ступеня, повідомляло державне агентство ТАСС.

Напередодні стало відомо про ще одну перестановку у командуванні російських військ в Україні. Генерал-полковник Олександр Лапін, якого також різко критикували за військові помилки, одержав посаду начальника головного штабу сухопутних військ, стверджують ЗМІ. Саме на Лапіна Кадиров, Пригожин та деякі провоєнні блогери покладали відповідальність за невдачі російської армії на фронті, зокрема - за відступ з Лиману на Донеччині.

На думку російського політолога, колишнього спічрайтера Путіна Аббаса Галлямова, це призначення свідчить, що "Путін демонстративно проігнорував думку несистемних гравців на кшталт Пригожина з Кадировим і зайняв бік офіціозу".

Сергій Суровікін не зміг довести Кремлю свою ефективність, пише один з російських провладних телеграм-каналів

Російська політологиня Катерина Шульман, яка засудила вторгнення Росії в Україну, вважає, що здійснені Путіним перестановки свідчать про апаратну перемогу міністра оборони Сергія Шойгу.

Російський провладний телеграм-канал "Рыбарь" пише, що Суровікін, якого прозвали "генерал Армагеддон" за удари авіації по цивільним об'єктам, не зміг довести Кремлю свою ефективність.

"На рахунку Суровікіна удари по енергосистемі України, які не призвели до її повного колапсу, рішення про перегрупування на лівий берег Дніпра, проблеми мобілізованих, трагедія під Макіївкою та дебют музикантів (самостійні операції ПВК "Вагнера". - Ред.) у Соледарі та Бахмуті. Погодьтеся, спірний в очах обивателя перелік досягнень, які тепер запишуть на рахунок "Генерала Армагеддона", - пише цей канал.

Водночас підвищення Герасимова відбулося на тлі жорсткої публічної критики на його адресу з боку засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його бійців, які публічно ображали Герасимова у відеозаписах і звинувачували його в нестачі боєприпасів.

Пригожин раніше, принаймні публічно, неодноразово вихваляв Суровікіна.

В Україні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висміяв путінські перестановки.

"Міняй/не міняй командувачів об'єднаними угрупованнями, а терпіти доведеться до кінця. Тому що "нравится/не нравится... красавица", - написав він у твітер.

Оглядач Російської служби Бі-бі-сі Ілля Абішев про путінські перестановки

Нова посада Валерія Герасимова - це не пониження і не підвищення, зрештою, посада начальника генштабу залишається за ним. Не доводиться казати про зміну відповідальності - Герасимов і без цього призначення відповідав за все, що пов'язано з бойовими діями в Україні.

Не виглядає суттєвим пониженням і перехід генерала Суровікіна з посади командувача об'єднаного угрупування російських військ в Україні в заступники - його безпосереднім начальником як був Герасимов, так і залишається. Та й посада ця досить хитка - сьогодні вона є, завтра її може й не бути.

Рішення про призначення Герасимова може свідчити про послаблення позицій засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, вважають деякі експерти

Найважливіше інше. Можна не сумніватися, що рішення про нове призначення приймав саме Путін, а не формальний начальник Герасимова, який не має військової освіти та досвіду, міністр оборони Шойгу.

Це означає, що попри низку важких поразок російської армії в Харківській, Донецькій та Херсонській областях Герасимова, а потім і Суровікіна багато прихильників війни звинувачували ледь не в зраді, Путін все одно зробив ставку на старі, як він вважає, перевірені кадри.

Сюди ж можна віднести і підвищення, про яке стало відомим учора, до посади начальника головного штабу сухопутних військ генерала Лапіна, якого засновник "ЧВК Вагнера" Євген Пригожин називав нездарою, а голова Чечні Рамзан Кадиров вимагав розжалувати в рядові.

Позиції Кадирова і Пригожина як головних критиків міноборони Росії, здавалося, посилювалися з кожним провалом російських кадрових військових. З початку війни в Україні Кадиров піднявся від генерал-майора до генерал-полковника, а Пригожин отримав досі небачений карт-бланш - йому дозволили навербувати і кинути в бій десятки тисяч ув'язнених, зокрема, засуджених за тяжкими статтями про насильницькі злочини - під гарантії їхнього помилування (правом на яке має лише президент).

Навіть співробітники Федеральної служби виконання покарань, які бачили багато, були від цього в шоці, а несподіване посилення позицій Пригожина сильно стривожило як силовиків, так і інших наближених "до тіла".

Після сьогоднішнього призначення Герасимова можна зробити два припущення. Пригожину, попри всі зусилля, не вдалося довести унікальну ефективність його ПВК "Вагнера" та здобути перемогу в підкилимних апаратних іграх. З іншого боку, у Путіна є лише одна колода карт, і міняти її він не має наміру.