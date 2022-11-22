Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ

На тлі світової енергетичної кризи у Євроcоюзі розробили екстрений механізм корекції газового ринку. Цей механізм покликаний захистити громадян та економіку ЄС від надмірно високих цін на природний газ та стабілізувати європейський ринок енергоносіїв. Нововведення представила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон у Страсбурзі у вівторок, 22 листопада.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, механізм набуде чинності за двох одночасних обставин. Перше: підвищення ціни ф'ючерсів на місяць уперед до 275 євро за мегават-годину упродовж двох тижнів (за основу береться газовий індекс TTF). Друге: розбіжність ціни на газ у ЄС порівняно з іншими міжнародними індексами або на ринку зрідженого природного газу більш ніж на 58 євро за мегават-годину протягом десяти днів. Якщо є обидві умови, то торгові операції за цінами вище зазначеного рівня здійснюватися не будуть.

Рішення про набуття чинності екстреного механізму ухвалюватимуться Єврокомісією упродовж одного дня на підставі експертної оцінки. Деактивація механізму має відбуватися автоматично після повернення цін на гранично допустимий рівень.

"Крайній захід", на який пішов Брюссель

"Це не втручання, спрямоване на утримання ринкових цін на штучно низькому рівні. Це крайній захід, який дозволить запобігти надмірному зростанню цін, яке не відповідає ситуації на світовому ринку", - прокоментувала пропозицію Єврокомісії Сімсон.

При виробленні цінової межі за основу було взято серпневі показники. Тоді країни Євросоюзу кинулися закуповувати газ, щоб заповнити свої сховища на зиму, і індекс TTF досяг рекордних 349 євро за мегават-годину. Наразі ціна впала до 116 євро/МВтг, при тому, що у 2020 році вона становила 15 євро/МВтг.

Євросоюз боїться втратити постачальників природного газу

Під час дії екстреного механізму Євросоюз стежитиме за ситуацією на випадок ризиків для виконання довгострокових контрактів щодо постачання газу та загрози недостатньої пропозиції. У таких ситуаціях Єврокомісія буде змушена переривати дію механізму. Важливо, щоб Євросоюз залишався надійним партнером для постачальників на газовому ринку і міг у середньо- та довгостроковій перспективі покрити свій попит, зазначають у Брюсселі.

Якщо рада міністрів енергетики країн, що входять до ЄС, схвалить це нововведення 24 листопада, воно набуде чинності 1 січня 2023 року і діятиме упродовж року.

Євросоюз продовжує виробляти рішення для виходу із глобальної енергетичної кризи. Головною його причиною в Брюсселі називають одностороннє припинення Росією постачання газу до ЄС. Оскільки вони здійснювалися газопроводами, ринок раптово недорахувався колосальних обсягів газу. До цього 40 відсотків газу ЄС купував у Росії. Нині, за даними Єврокомісії, частка російського газу на ринку Євросоюзу не перевищує 10 відсотків.