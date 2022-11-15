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Зеленський на саміті G20 запропонував українську «формулу миру» з 10 кроків
09:04 15.11.2022 |
Президент України Володимир Зеленський у своїй дистанційній промові на саміті Групи двадцяти розповів про те, як Київ бачить шлях до припинення війни і вирішення створених війною глобальних проблем, запропонувавши формулу з десяти кроків.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Першим пунктом він назвав радіаційну та ядерну безпеку й унеможливлення російського ядерного шантажу.
Для цього він запропонував наполягати на виведенні російських військ із Запорізької АЕС та передачі станції під контроль МАГАТЕ й українського персоналу. Президент нагадав, що Україна запропонувала направити місії МАГАТЕ на всі українські атомні електростанції для їхньої більшої безпеки.
Також він закликав лідерів і далі жорстко доносити до Росії сигнал про неприпустимість погроз ядерною зброєю. "Будь ласка, застосовуйте всю вашу міць, щоб змусити Росію відмовитися від будь-яких погроз ядерною зброєю. Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав підписантів", - зазначив Зеленський.
Другим пунктом Зеленський запропонував безстрокове продовження так званої "зернової угоди" та її розширення на порти Миколаєва та Ольвії.
Крім того, він запропонував лідерам приєднатися до ініціативи з допомоги найбіднішим країнам світу "Зерно з України", перше судно в рамках якої вирушить до Ефіопії. "Україна може цьогоріч експортувати 40 млн тонн продовольства, і хай суттєва частина буде направлена тим, хто страждає найбільше. Що конкретно ми пропонуємо - кожна країна може долучитися з конкретним внеском і стати співтворцем у боротьбі з голодом", - зазначив президент.
Третім пунктом він підняв питання енергетичної безпеки. Зеленський подякував партнерам за надані системи ППО та ПРО і закликав ще більше наростити таку допомогу. На додачу, він запропонував спрямувати місію ООН на об'єкти критичної інфраструктури для оцінки руйнувань і запобігання новим атакам. Треба прискорити відправку цієї місії. Це буде конкретним внеском міжн спільноти у стабілізацію ситуації в Україні та Європі, а отже і на глобальному енергоринку", - зазначив Зеленський.
Також він пропонує обмежити експортні ціни на російські енергоресурси, що і сприяло би зниженню глобальних цін, і стало би ще однією формою покарання Росії за агресію.
По-четверте, Зеленський закликав міжнародну спільноту допомогти з роботою над звільненням полонених - "усіх на усіх", поверненням депортованих українців та політв'язнів, та дорікнув МКЧХ за бездіяльність на цьому напрямку.
П'ятим і шостим пунктом він назвав виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України без будь-яких компромісів з Росією, виведення всіх військ країни-агресора з української території і припинення бойових дій, відновлення контролю України над усіма ділянками кордону. "Росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в рамках відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів", - наголосив президент.
Сьомим пунктом Зеленський назвав забезпечення справедливості за злочин агресії - шляхом створення спецтрибуналу щодо злочину агресії та міжнародного механізму для відшкодування збитків, завданих війною, за рахунок Росії.
Восьмим пунктом він згадав оцінку завданих війною екологічних збитків і роботу над подоланням їхніх наслідків.
Дев'ятий пункт у запропонованій формулі - недопущення ескалації та повторної агресії, для чого Україна вже запропонувала "Київський безпековий компакт".
"Ми маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури у євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Головним результатом конференції має стати підписання Kyiv Security Compact", - сказав Зеленський, зазначивши, що це можливо було б зробити "навіть цього року".
Десятий пункт у формулі - документ, що фіксує завершення війни.
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