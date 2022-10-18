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Бізнес очікує девальвації гривні вище 42 грн/$ та прискорення інфляції до 25,2% - опитування НБУ
19:47 17.10.2022 |
Український бізнес у третьому кварталі погіршив очікування щодо інфляції в найближчі 12 місяців до 25,2% із 21,7% у попередньому кварталі та погіршив очікування щодо девальвації гривні до 41,93 грн/$1 з 36,06 грн/$1.
Згідно з результатами регулярного щоквартального опитування ділових очікувань підприємств країни, оприлюдненими на сайті НБУ в понеділок, індекс ділових очікувань (ІДО) підприємств зріс порівняно з попереднім кварталом до 79,5% із 72,6%, засвідчивши пом'якшення негативних економічних настроїв.
Центробанк пояснив, що зростання цього показника відбулося за рахунок поліпшення оцінок за всіма складовими індексу, найбільше за загальним обсягом реалізації продукції власного виробництва.
Зазначено, що підприємства очікують уповільнення темпів скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей становить "мінус" 37,9% у третьому кварталі порівняно з "мінус" 48,7% у другому кварталі 2022 року.
Водночас більшість компаній (52,4%) очікує збереження свого фінансово-економічного стану в наступні 12 місяців без змін, 31,3% очікують погіршення, а 16,2% - поліпшення.
Згідно зі звітом, 31,7% опитаних очікують скорочення обсягів реалізації продукції (проти 43% у другому кварталі), зокрема й на зовнішньому ринку, 44,4% прогнозують, що обсяги залишаться без змін.
За даними опитування, 32,9% підприємств налаштовані скорочувати кількість працівників, 59,7% залишити штат без змін.
Скоротилися очікування підприємств щодо зростання заробітних плат працівників у наступні 12 місяців: 41,4% опитаних планують збільшувати заробітну плату, 50,8% - зберігати на поточному рівні, 7,9% - знижувати.
Частка підприємств, які планують залучати іноземні інвестиції, скоротилася до 22,2% із 24,1%, зазначено у звіті про результати опитування.
Кредити в нацвалюті планують залучати 86,3% компаній, тоді як у попередньому кварталі ця частка становила 84,6%.
В опитуванні ділових очікувань, яке проводили з 1 до 31 серпня 2022 року, взяли участь 642 підприємства з 21 регіону країни. Серед опитаних 21,2% - оптової й роздрібної торгівлі, 18,2% - компанії переробної промисловості, 14,6% - сільського господарства, 13,2% - транспорту та зв'язку, 6,4% - добувної промисловості, 5,1% - сфери електроенергії та водопостачання, 3% - будівництва, 18,2% - підприємства інших галузей.
ІДО - агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників.
Значення індексу вище ніж 100 означає перевагу позитивних економічних настроїв у суспільстві, нижче ніж 100 - негативних економічних настроїв.
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