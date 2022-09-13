На Банковій визначили обриси договору про гарантії безпеки, яких прагне Україна

На Банковій представили рекомендації щодо безпекових гарантій, яких хоче Україна, які передбачають укладення одного багатостороннього договору і кількох двосторонніх із країнами-гарантами.

Глава ОПУ Андрій Єрмак і ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен презентували рекомендації у вівторок, повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Рекомендації закликають створити Київський безпековий договір - спільний документ про стратегічне партнерство, який об'єднає Україну та держави-гаранти.

Рекомендації передбачають багаторівневий підхід до гарантій. Очікується, що основна група союзників візьме на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки Збройних Сил України, а ширша група надасть невійськові гарантії, побудовані довкола санкційних механізмів.

В ОПУ окремо підкреслили: угода щодо безпекових гарантій для України не є заміною вступу до НАТО. Вона є засобом забезпечення безпеки, поки цей вступ не відбудеться.

Гарантії безпеки мають бути політично та юридично обов'язковими для виконання на основі двосторонніх угод, але об'єднані в межах спільного документа про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір".

Договір об'єднає основну групу країн-союзників та Україну. Ця група держав-гарантів може складатися зі США, Великої Британії, Канади, Польщі, Італії, Німеччини, Франції, Австралії, Туреччини, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Запропоновані рекомендації передбачають, що найсильнішою гарантією безпеки для України є її здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Для цього Україні потрібні ресурси на утримання потужних Збройних Сил, здатних протистояти збройним силам та іншим воєнізованим формуванням Російської Федерації, а також багаторічні стабільні інвестиції в оборонно-промислову базу України, масштабована передача зброї та розвідувальна підтримка з боку союзників, інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу й НАТО.

Пакет гарантій безпеки міститиме як превентивні заходи військового, фінансового, інфраструктурного, технічного, інформаційного характеру для уникнення нової агресії, так і заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового посягання на суверенітет і територіальну цілісність України.

Крім того, структура Київського безпекового договору передбачає повноцінний санкційний пакет проти країни-агресора, а також може містити додаткові компоненти, як-от угоди про забезпечення України сучасними системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

Нагадаємо, 1 липня Група з питань міжнародних безпекових гарантій для України провела своє перше засідання. Групу очолили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.