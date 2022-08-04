Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці

Богдан Вальд / LIGA.net

Держбюджет у липні закрився з мінімальним місячним дефіцитом. Однак причиною було не відновлення економіки, а значна допомога інших країн.

Липневий дефіцит держбюджету опустився майже до нуля - найнижчого показника за місяці повномасштабної війни. Міністерству фінансів вдалося майже вирівняти доходи і видатки бюджету.

"Спонсором" низького дефіциту, як би цього хотілося, стало не зростання економічної активності. Значні вливання міжнародної допомоги дозволили українському бюджету обмежити потребу в нових боргах і друку грошей.

LIGA.net пояснить, які липневі доходи зросли, чи впали видатки та чому дефіцит опинився близько нуля.

Малий липневий дефіцит

У липні видатки державного бюджету майже зрівнялися з доходами. Різниця становить, як повідомило міністерство, лише близько 4 млрд грн.

Липневий результат - це гарний результат для воєнної економіки. Наприклад, у червні дефіцит держбюджету становив 144 млрд грн, а середній дефіцит за попередні шість місяців - 68 млрд грн.

Причиною падіння дефіциту стала комплексна зміна: доходи суттєво зросли, а видатки скоротилися.

Якщо порівняти з попереднім місяцем, доходи збільшилися на 58%, а видатки впали на 27%. Якщо порівнювати із середніми показниками за попередні шість місяців, доходи показали плюс 62%, а видатки - мінус 6%.Водночас підгрунтя для такого зростання доходів створили не податки чи неподаткові надходження, тобто дохід від відновлення економіки країни. Ледь не половину від місячного доходу нам надали інші країни.

Як зросли доходи

Основу для зростання доходів у липні дала значна міжнародна допомога - 80 млрд грн. Раніше український держбюджет отримував в середньому близько 13 млрд грн допомоги на місяць, у червні - менш як 40 млрд грн. Тому це серйозне зростання.

Саме допомога і дозволила закрити український держбюджет у липні з мінімальним дефіцитом. Наприклад, за середньої допомоги дефіцит становив би 71 млрд грн, а без неї - 84 млрд грн.

Податкові надходження у липні зросли до 86 млрд грн. За попередні місяці в середньому від податків бюджет отримував 70 млрд грн на місяць. Тому тут теж плюс.

У міністерстві пояснювали, що в кінці липня - останній час сплати деяких податків та зборів, збір яких був призупинений. Також в плюс зіграло скасування у липні окремих пільг:

* повернули оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку;

* скасували пільгове розмитнення транспортних засобів, що ввозяться громадянами.

Неподаткові доходи за липень склали лише 3 млрд грн - такий прибуток держбюджету дали держустанови (зокрема НБУ) за минулий місяць. Це найменший результат за цей рік.

Раніше неподаткові доходи в середньому становили близько 20 млрд грн на місяць, мінімум - 7-9 млрд грн.

Які наразі видатки

Видатки держбюджету за липень показали значне падіння до минулого місяця - мінус 27%. До середнього показника за шість попередніх місяців не таке значне - мінус 6%.

Проте очікувати, що тренд зі скорочення видатків у серпні продовжиться, поки не варто. Наприклад, у квітні також фіксувалося падіння видатків (мінус 12%), після чого вони продовжили зростати.

Розподілу видатків за категоріями за липень наразі немає, він буде у вересні. Цей звіт публікується міністерством із затримкою на місяць (у серпні - за червень). Тому побачити, де Мінфін почав економити, можна буде у вересні.

У разі, якщо не відбулося суттєвої зміни розподілу видатків, близько третини від усіх нових видатків займали витрати на оборону. Приблизно 20% - соціальний захист та забезпечення.

Близько 15% становили витрати на громадський порядок, безпеку та суди, 10% - на борги, 9% - на охорону здоров'я. Водночас місцеві бюджети отримують в середньому 8% від видатків. На освіту витрачається 3%, а на економічну діяльність і загальнодержавні функції - по 2%.

Решта категорій (духовний/фізичний розвиток, охорона природи та ЖКГ) займають менш ніж 1% у видатках бюджету.