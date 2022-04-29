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АНАЛИТИКА

Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Минувшие сутки принесли сразу несколько новостей, печальных для Кремля. Сначала немецкий Бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал совместную инициативу депутатов от правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС о поставках тяжелых вооружений Украине. Затем Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла закон о ленд-лизе для Украины. Ранее, 6 апреля, этот закон уже был одобрен Сенатом, так что теперь осталось только дождаться подписи Джо Байдена. Согласно этому закону "на 2022 и 2023 финансовые годы президент может разрешить правительству Соединенных Штатов предоставить во временное пользование или в аренду оборонные средства правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, затронутых вторжением Российской Федерации в Украину".

В дополнение к этому Байден обратился к спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси с запросом о чрезвычайном дополнительном финансировании на 2022 финансовый год в размере $33 млрд "для критической безопасности и экономической помощи Украине". Пелоси уже анонсировала, что Палата представителей удовлетворит этот запрос. "Мы с нетерпением ждем сильного двухпартийного голосования", - заявила она.

$33 млрд на пять месяцев

2022 финансовый год в США начался 1 октября прошлого года и завершится 30 сентября. То есть $33 млрд будут потрачены в течение пяти месяцев - с мая по сентябрь. Для сравнения: все расходы госбюджета Украины на 2022 год запланированы в объеме 1593 млрд грн, или $54,47 млрд (по курсу НБУ), в т.ч. расходы на Минобороны - 217 млрд грн, или $7,42 млрд. То есть Байден собирается за пять месяцев потратить на помощь нашей армии и экономике сумму, эквивалентную нескольким нашим годовым оборонным бюджетам.

Правда, не вся эта сумма пойдет именно на наши потребности. Но львиная доля все же будет направлена на укрепление нашей армии и экономики. Две главные компоненты пакета в $33 млрд - это $20,4 млрд на сферу безопасности и $8,5 млрд на экономику. Некоторые подробности сообщили на закрытом брифинге два представителя администрации Байдена (стенограмма опубликована на сайте Белого дома).

По их словам, "запрос президента о финансировании - это то, что, по нашему мнению, необходимо для успеха Украины в течение следующих пяти месяцев этой войны. И у нас есть все основания ожидать, что наши партнеры и союзники, в частности, члены "Большой семерки", а также многие другие страны, продолжат оказывать помощь на сопоставимом уровне в будущем, так что каждый из нас вносит свой вклад".

$20,4 млрд - "эти ресурсы передадут остро необходимое оборудование в руки украинских военных и полиции, а также помогут НАТО сдерживать и защищаться от российской агрессии в долгосрочной перспективе". В частности, "в Украину будут непрерывно поступать дополнительная артиллерия, бронетехника, противотанковые и противовоздушные средства". Представитель администрации Байдена подтвердил, что будет широко использоваться схема, когда другие страны НАТО предоставляют Украине необходимые вооружения, а США взамен поставляют вооружения этим странам. Можно ожидать, что теперь мы получим из восточноевропейских стран имеющиеся у них истребители и танки советского производства. (По танкам Т-72 уже есть соответствующие решения Чехии и Польши.)

$8,5 млрд - это экономическая помощь нашему правительству, чтобы "поддерживать продукты питания, энергию и медицинские услуги для украинского народа". Часть этих средств пойдет на то, чтобы "поддерживать малый и средний агробизнес во время осеннего сбора урожая и для закупок природного газа украинской государственной энергетической компанией". То есть Байден позаботился даже о том, чтобы наши селяне собрали урожай, а "Нафтогаз" запасся газом на отопительный сезон 2022/2023.

Новое отношение к путинскому шантажу

Новости за последнюю неделю позволяют утверждать, что в НАТО окончилось время дискуссий. Принято принципиальное решение о том, что Путин должен потерпеть поражение в Украине, и теперь это решение воплощается в жизнь.

Этот факт, конечно же, заметили в Кремле. Москва имеет три возможных ответа. Первый - пугать применением ядерного оружия. Второй - пугать ударами по каналам поставок западных вооружений в Украину. И третий - пытаться ускорить наступление, пока закон о ленд-лизе и запрос Байдена о $33 млрд еще не начали реализовываться.

Сейчас мы видим, что Кремль пытается использовать все три варианта. В частности, все более нагнетается шантаж в адрес Запада.

23 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил на брифинге, что США готовят провокации для обвинения России в применении тактического ядерного оружия. По сути, это угроза применить ядерное оружие и затем представить это как "американскую провокацию". 25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на "Первом канале", что риски ядерной войны сейчас весьма существенны.

Там же он предупредил, что НАТО, поставляя Украине оружие и военную технику, фактически вступает в прокси-войну (то есть "косвенную", "опосредованную" войну) с Россией. 26 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поставила вопрос о том, что "Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения киевскому режиму".

А кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян старательно пугает, что ради победы над Украиной Путин способен на все, вплоть до ядерной войны. "Зная нас и Владимира Путина, ядерная война - более вероятна, чем проигрыш в Украине", - заявила она 27 апреля в телешоу Владимира Соловьева. На следующий день она использовала Twitter для нагнетания истерии: "Англосаксы публично предлагают Украине перевести боевые действия на территорию России. И снабжают ее средствами для реализации этого плана. Вы какой нам оставляете выбор, идиоты? Полное уничтожение оставшейся Украины? Ядерный удар?"

Очень интересна реакция Байдена на весь этот шантаж. На пресс-конференции 28 апреля его попросили прокомментировать высказывания Лаврова и других российских деятелей о применении ядерного оружия и о прокси-войне с НАТО. "Это показывает отчаяние, которое испытывает Россия из-за их жалкой неудачи", - сказал Байден. Он подчеркнул, что "никто не должен делать праздные комментарии о применении ядерного оружия или возможности его применения. Это безответственно". Далее его спросили: "Господин президент, вы говорите, что это не прокси-война, но Россия явно не согласна. Они говорят, что война есть война. Итак, насколько вы обеспокоены тем, что они могут начать действовать соответственно, даже если вы не согласны?" Байден ответил лаконично: "Мы готовы ко всему, что они сделают".

Как видим, Байден совершенно не склонен помогать Путину раздувать его шантаж и сеять панику. Похоже, по этому вопросу в НАТО тоже окончилось время дискуссий. Принято принципиальное решение игнорировать угрозы из Кремля: пусть себе пугает, а мы будем делать свое дело. И сейчас кремлевский шантаж дает эффект, обратный ожидаемому: Запад лишь укрепляется в своем желании покончить с путинской Россией как глобальной угрозой. Конечно, никто не даст гарантии, что Путин не пойдет ва-банк. Именно на этот случай Байден предупредил: "Мы готовы".

На данный момент реальные действия, которых можно ожидать от Путина, - это попытки ускорить наступление на востоке Украины. По информации Defense Express, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении. Этот персонаж вроде бы уже прибыл на пункт управления ВС РФ в районе города Изюма. Похоже, Путин поставил перед ним задачу: без победы не возвращаться. Что ж, пожелаем ему скорого свидания с Кобзоном.
 

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