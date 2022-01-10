Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»

События в Казахстане, с одной стороны, сыграли на руку Москве, доказав полезность ОДКБ для ее геополитических планов, а с другой - окончательно убедили Путина, что не стоит играть в передачу власти новому Медведеву. Или даже Шойгу. Предадут ведь...

1 июля 2020 г. в России прошел плебисцит по поправкам к Конституции. Официально в голосовании участвовали 67,97% избирателей, что сопоставимо с рекордной явкой на выборах президента в 2018 году - 67,54% (именно по этой причине плебисцит назвали фейковым). За поправки проголосовали 77,92%, против - 21,27%. Этим мероприятием Владимир Путин легитимизовал ряд решений, позволяющих ему не только усилить свою власть, но и сделать свое правление максимально длительным.

Во-первых, нынешний хозяин Кремля обнулил свои президентские сроки. Благодаря чему он сможет снова баллотироваться в президенты, несмотря на уже четыре срока за плечами.

Обратимся к математике. В октябре Путину исполнится 70 лет. В 2024 году, когда состоятся следующие президентские выборы в РФ, ему будет без полгода 72. Безусловно, выборы он выиграет. Поскольку срок полномочий президента России 6 лет, то следующие выборы, которые опять выиграет Путин, состоятся в 2030 году. Когда ему исполнится 78. И если к тому времени на Землю не упадет киношная комета Дибиаски, то выборы снова выиграет Путин и будет править до 2036 года. То есть, почти до своих 84-х лет. Если не помрет.

Второе решение: президент РФ получил право осуществлять общее руководство правительством, а премьеру осталась организация работы Кабмина, исходя из поручений президента. То бишь, российскую политическую элиту лишили надежд, что вдруг появится некий реформатор, способный подать голос против Путина. Главами правительства будут коллективные мишустины. Серые и безмолвные.

Третье решение, и оно самое интересное в контексте событий в Казахстане, - реальную власть получает Госсовет, который формирует президент. Именно этот орган призван определять внутреннюю и внешнюю политику государства. Сомневающиеся заподозрили: Путин хочет создать совет верных ему лично фигур, чтобы де-факто управлять Россией в случае передачи власти назначенному преемнику. Он же уверял: ни о каком двоевластии речь не идет. Впрочем, в России можно таким же плебисцитом переиграть все снова. В зависимости от политических обстоятельств.

Теперь перенесемся в охваченный бунтом Казахстан. Нурсултан Назарбаев, правивший страной с 1989 года, в марте 2019 г. решил покинуть пост президента, оставив за собой пожизненно пост главы Совета безопасности. В 2017 г. был принят закон, позволявший Назарбаеву де-факто руководить государством, находясь не этой должности. Подложив себе юридическую "подушку", главный казах передал власть Касым-Жомарту Токаеву - главе сената, председателю федерации тенниса Казахстана, и просто ручному человеку. Так казалось Назарбаеву в 2019-м. Но стремительно развивающиеся события в этом азиатском государстве подтвердили, что в политике верить нельзя никому. Даже себе.

Когда после нового года в Казахстане вспыхнули волнения из-за роста цен на газ для автомобилей, переросшие в массовые бунты, Назарбаев покинул пост главы Совбеза, и его возглавил Токаев. Эта рокировка выглядела как уступка протестующим. Именно выглядела, поскольку четких и единых требований они так и не высказали. Проще говоря, была ли общей для взбунтовавшихся казахов позиция убрать опостылевшего Назарбаева или Токаев воспользовался протестами, чтобы избавиться от двоевластия, - тема глубокого анализа. Но факт остается фактом: Нурсултана лишили полномочий и, похоже, отправили на чужбину. Действующий президент, позвав к себе путинских головорезов, присягнул Кремлю. И после зачистки Алматы и прочих неспокойных мест придет время бизнеса семьи Назарбаева. А он огромный, делить, не переделить.

Бизнес семьи Путина и его личные финансы гораздо масштабнее, чем у бывшего казахского президента. И нынешнему хозяину Кремля точно не хочется, чтобы по нему топтался преемник. И чтобы его при жизни раскулачивали, воспользовавшись народным бунтом. А он в России бессмыслен, но беспощаден. Потому события в Казахстане окончательно ставят крест даже на разговорах о вероятном преемнике Путина, которому тот передаст власть, как ему ее передал Борис Ельцин. Раньше называли фамилии вероятных сменщиков Путина - Дмитрий Медведев (попытка №2), премьер Михаил Мишустин, нынешний председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и другие. Им или другим потенциальным претендентам на царствование в Московии придется пережить Путина во внутривидовой борьбе. Других вариантов стать хозяином Кремля у них теперь просто нет.



