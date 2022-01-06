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АНАЛИТИКА

Российские войска в Казахстане: Почему нам не следует ждать передышки

 Вадим Денисенко / Depo.ua

Ситуация в Казахстане отвлечет Россию и теоретически может дать Украине небольшой промежуток времени на более активную подготовку к агрессии. Однако этот промежуток времени будет минимальным.

1. Сейчас доминирующими стали конспирологические теории, где доминантой является то, что богатый казах не мог пойти на бунт из-за поднятия цены на газ с 3 до 7 грн, а значит это кто-то спровоцировал. И здесь есть три конспирологические версии об инициаторах и организаторах бунтов: российская о Западе, наша (и не только) о Москве, которая решила заменить Назарбаева на кого-то другого, и совершенно безумная о Китае. Ну и как вы сами понимаете, на маргинесе идут новости о том, что протестами в Казахстане управляют украинцы. Все эти версии, конечно интересные, и как всякая конспирология будут иметь большие фактологической базы. Однако пока выглядит так, что никакого центра координации не было. Конечно можно предположить, что условная РФ сразу дала задачу сделать восстание в 20-30 точках, но пока это выглядит, как фантастика. Во-первых, никому в РФ это не нужно и, во-вторых, мы бы видели уже сейчас какие-то попытки требований или попытки вести переговоры, или наоборот крики о том, что нас использовали и оставили здесь умирать. Ничего подобного здесь нет, кроме странного и никем не артикулированного документа о солидарности с Украиной.

2. Главные радикальные события произошли в Алматы, на всех видео мы слышим только казахский язык, но даже здесь мы не видим организации как таковой - есть определенные группы людей, которые то объединятся то дальше идут куда-то, спорадически занимаясь мародерством (вспомните, между прочим, желтые жилеты во Франции. В целом мы можем (исходя из данных, которые есть сейчас) говорить, что не было никаких организованных кем-то групп. Есть масса относительно бедных, преимущественно молодых людей, живущих на бывших самозахваченных землях вокруг Алматы (лет десять назад это называлось пояс шахида, между прочим). Их организованность началась с противостояний с властью, которая сначала делала определенные рейды на их самозахваты, а затем решила эти поселения легализовать. Это типичный локальный бунт против бедности и неизменяемости правил игры. Разговоры о том, что три дня были мирные протесты, а потом появились радикалы - это от полного непонимания процессов. Отсутствие лидеров и идеологии, возможность делать все при практическом бездействии силовиков плюс ощущение безнаказанности - вот и причина появления агрессии.

3. Ничего бы этого не было, если бы в Алматы и ряде других регионов полиция не расступилась и перестала исполнять обязанности. Это ключевой момент, показавший невероятную слабость власти.

4. Что касается президента Токаева, который согласно одной из конспирологических теорий все это сам спроектировал, чтобы убрать Назарбаева, то еще неделю назад он, даже имея, по некоторым непроверенным, но популярным данным, напряженные отношения с Назарбаевым, не думал ни о чем подобном. Да и сама версия, что президент позволяет по всей стране совершать бунты, чтобы потом их подавить и потом стать единственным лидером, не выдерживает никакой критики.

5. Еще неделю назад можно не сомневаться, что Токаев даже теоретически не мог подумать о таком развитии событий. Официальное смещение ряда людей Назарбаева с руководящих должностей, включая должность премьера, было лишь попыткой выиграть время. Как минимум потому, что о главных кошельках и, по совместительству, зятьях экс-президента, ни слова не было сказано. Их позиции в казахском нефтегазовом секторе никто не обсуждал вообще.

6. Как дальше будут развиваться события, во многом зависит от того, готов ли Токаев стать самостоятельной фигурой. Пока он не смог овладеть силовиками и вынужден отступить с заявлением в ОДКБ. Теперь ему нужно производить зачистку, брать под контроль всю полноту власти и проводить выборы. И готов ли он стать новым лидером на таких выборах, пока большой вопрос. Что касается самого Назарбаева, то его жизни и жизни его близких пока ничего не угрожает. Что касается бизнес-влияний, то они, очевидно, будут уменьшены. Вопрос на сколько зависит от того, кто станет настоящим руководителем РК и какую модель он будет строить.

7. На сегодняшний день у РФ нет сил, чтобы повторять захват Венгрии или Чехо-Словакии. Россиянам нужно в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию с минимальными потерями. Российский нефтегазовый бизнес планомерно вытесняет американцев с 2020 года и до 2025 года через механизмы Таможенного союза должны быть созданы все предпосылки для более активного втягивания Казахстана в единую страну с РФ и Беларусью. Поэтому в планах Кремля нынешняя ситуация выглядит как определенный фальстарт. Поэтому главная задача - в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию и провести выборы на своих условиях. Задача очень сложная, но в целом реалистичная.

8. Что касается ситуации в Кремле, то нынешняя история практически ставит крест на транзите власти в РФ до физической смерти Путина.

9. Ситуация в Казахстане может теоретически дать нам, Украине, небольшой промежуток времени на более активную подготовку к агрессии. Хотя, я бы не переоценивал этот временной лаг - он минимальный, учитывая все вышесказанное и отсутствие активной политики Запада в казахской ситуации.
 

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