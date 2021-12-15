Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях

Ігор Петренко / Depo.ua

Президентский офис отказался от блицкрига с принятием закона о столице. По мнению экспертов, власти притормозили из-за отсутствия в монобольшинстве 226 голосов за документ. Однако дело не только в этом законе. Проблема куда глубже.

Вместо префектов - послушные ставленники ОП

Ситуация для стратегов и тактиков Офиса президента усугубляется необходимостью решать две задачи одновременно. В пакете с законом о столице Банковой продвигается закон №4298 о местных администрациях. Его содержание между первым и вторым чтениями поразительно изменилось, что не могло пройти мимо внимания экспертов.

Специалисты предупреждают, что в проект заложили недемократические нормы, которые готовы поддержать даже не все "слуги", не говоря уже о других фракциях. Если закон 4298 будет принят, страна получит не европейских префектов, которых должны назначать по конкурсу и менять каждые три года, как предполагала поддержанная в первом чтении версия документа, а "классических генерал-губернаторов, верных (потому что зависимых) вассалов президента", - говорит политолог Александр Черненко. По его мнению, главной задачей этих губернаторов на следующих выборах будет сделать все, чтобы президент Зеленский остался еще на один срок. Одного из таких "наместников" Банковая, по всей видимости, хочет посадить и в Киеве.

Хотя оба законопроекта готовы и их рассмотрение давно анонсировано, решающее голосование откладывается. За неимением голосов. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук убеждает: эти документы будут рассматриваться в новом году, а пока монобольшинство приглашает всех депутатов к работе в группе по подготовке изменений к Конституции относительно децентрализации.

Какие изменения к Конституции предлагаются

В дополнение к двум упомянутым законодательным инициативам перед властью стоит задача провести через Раду проект изменений в Основной закон. Он еще не зарегистрирован в Раде, а только обнародован на сайте парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления. После полуторагодичных консультаций с органами местного самоуправления, ассоциациями и экспертами власти обещают, что проект отвечает принципам Европейской хартии местного самоуправления и закрепит происходящие изменения благодаря децентрализации. В случае его принятия будут изменены девять статей Конституции. В частности, предусмотрено следующее:

* включение в Конституцию общин как новых административно-территориальных единиц, основы местного самоуправления и его первоначального субъекта;

* создание префектур вместо местных администраций. К их ведению отнесут только функции административного надзора за местными властями, а областные и районные советы получают свои исполнительные органы - исполкомы. То есть центральные власти декларируют, что оставляют за собой только функции административного надзора;

* префект не будет иметь права останавливать акты местного самоуправления, будет государственным служащим и будет назначаться на должность на три года на конкурсной основе (здесь заметим, что этот пункт, как говорилось выше, противоречит редакции закона о местных администрациях, которая подготовлена ко второму чтению);

* сохраняется пятилетний срок каденции местного самоуправления;

* общины получат право решать вопросы местного значения, которые государство не отнесло к компетенции других органов.

Итак, над проектом изменений к Конституции теперь поработает межфракционная рабочая группа в парламенте. На примере закона о местных администрациях мы уже знаем, как до неузнаваемости может измениться суть документа после работы, которую вдохновляют с Банковой.

Кроме того, создание рабочей группы выгодно ОП, потому что будет обеспечивать властям информационные поводы говорить, как они, власти, заботятся о децентрализации. И позволяет выиграть время для торгов за поддержку с другими фракциями и группами. Не забывайте, что депутаты должны проголосовать сначала за отправку проекта в Конституционный Суд (226 голосов), далее, в случае положительной оценки, принять закон в первом чтении (226 голосов). Наконец, на следующей сессии ВР изменения к Конституции должны поддержать не менее 300 народных избранников.

Зачем Банковой эта схема и почему все против нее

Посвящённые в тонкости процесса понимают, каких изменений добиваются в Офисе Зеленского - речь идет о создании института полностью зависимых от президента префектов. В этой схеме есть большой недостаток: она полностью игнорирует интересы других политических игроков, каждый из которых, по своим мотивам, не заинтересован в сохранении существующей в Украине системы власти и тем более в ее существенном укреплении и обрастании мышцами на уровне регионов. Именно поэтому принятие пакета упомянутых документов в Раде выглядит делом практически невыполнимым.

Поддержать стремление президента могли бы лояльные депутатские группы "Доверие" и "За будущее", контролируемые крупными бизнесменами. Без этих двух "подпорок" страна не получила бы, скажем, государственный бюджет на 2022 год, ресурсный закон №5600 и другие важные для власти законы - монобольшинства уже фактически не существует. Но голоса "друзей" могут появиться не просто так, а взамен за возвращение властями мажоритарной составляющей парламентских выборов. При этом кровно заинтересованы депутаты, избранные в округах, составляющих львиную долю упомянутых групп.

Да и в этом случае собрать 300 голосов за изменение Основного закона не получится: Банковой придется на грани своих сил торговаться с каждой фракцией и всем что-то обещать. В конечном итоге, стоимость вопроса может оказаться неподъемной.