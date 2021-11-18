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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сергей Гармаш: Легализацией торговли с ОРДЛО Путин давит на Запад и оптимизирует расходы на «республики»

 Денис Сарбей / Деловая столица

Почему указ Путина не оживит экономику ОРДЛО и никак не повлияет на тамошний уровень зарплат, "ДС" рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"ДС" Владимир Путин своим указом фактически легализовал торговлю с ОРДЛО. Зачем это было сделано?

С.Г. Причин три. Первая - это сигнал нормандской четверке, которой Москва недовольна, имею в виду Германию и Францию. Таким образом Путин продемонстрировал, что он не пойдет на уступки, и либо решение конфликта идет по сценарию Кремля, либо он не решится вообще. Продвигается еще большая интеграция этого региона в экономическое и информационное пространство России. То есть конфликт замораживается без перспективы урегулирования в ближайшее время.

Вторая причина - оптимизация расходов на содержание региона со стороны России, что, опять же, говорит о желании Москвы законсервировать конфликт в его нынешнем состоянии. А третья причина - попытка максимально упорядочить потоки, которые Москва направляет на Донбасс, в связи с тем, что очень много денег разворовывается, и Кремль не мог этот процесс контролировать. Сейчас же, выведя экономику Донбасса на уровень российских госзакупок, они смогут наладить контроль. Потому что через эти госзакупки, скорее всего, и будет вестись вся экономическая деятельность.

Поэтому нужно обратить внимание, что донбасские товары пускают не на российский рынок как таковой, а на рынок госзакупок - и пускают только отдельный вид юридических лиц. Что это за вид - товарищества, общества, производственные кооперативы или унитарные предприятия, мы пока не знаем. Кроме того, не на все товары снимаются количественные ограничения, то есть квоты остаются. На какие товары снимаются ограничения, мы тоже пока не знаем. Может быть, на те, которые наиболее важны для Донбасса, тот же уголь или металл, которые являются конкурентами для аналогичной российской продукции.

"ДС" Как этот указ повлияет на зарплаты и занятость населения на оккупированных территориях?

С.Г. Думаю, никак не повлияет, поскольку если экономика мертва, ее уже ничем не оживишь. Они обеспечат какой-то минимум для работы предприятий через систему госзакупок, но это не станет стимулом для развития экономики. У Москвы нет на это таких денег, учитывая, что она хочет все-таки оптимизировать свои расходы на содержание региона.

Цель - хотя бы минимизировать потери, прежде всего воровство. Потому что печальный опыт компании "ВнешТоргСервис" во главе с Курченко привел к тому, что предприятия как бы работали, а когда он ушел с Донбасса, осталось 52 миллиарда задолженности этим предприятиям. Сейчас Москва будет работать над тем, чтобы погасить эту задолженности, а потом, дай Бог, не нарастить новую. Но денег на развитие экономики я пока не наблюдаю.

"ДС" То есть это фактически просто новая форма дотация на содержание оккупированных территорий?

С.Г. Это действительно дотация за счет российских налогоплательщиков, но с попыткой выжать хоть что-то из Донбасса. Но в любом случае это будет в убыток российским гражданам, поскольку им придется содержать убыточные производства за свой счет. Тем не менее, это помогает России снизить свои расходы и обеспечить их контролируемость. На сегодняшний день никакого контроля нет. Более того, недавно был случай, когда приехала комиссия из Москвы, чтобы узнать, куда делись вагоны российской железной дороги, которые перевозили сырье на Донецкий металлургический завод. А вагоны пропали. И когда комиссия уезжала, в последний день ее сотрудников похитили прямо на дороге, куда-то вывезли. А на следующий день они уехали, отказавшись подписать заключительный акт комиссии. Не написали ни хорошо, ни плохо, а просто отказались. Причем есть информация, что это похищение организовали т.н. руководители этих квази-республик, в частности "министр внутренних дел ДНР". Видимо, Москве надоела такая ситуация, когда деньги и имущество куда-то пропадают.

"ДС" Как этот шаг Кремля корреспондируется с Минскими соглашениями?

С.Г. Полностью им противоречит, хотя в этих соглашениях не написано, что ничего нельзя делать. Но в резолюциях Совбеза ООН, которые очень любит вспоминать Россия, четко указаны цели Минских соглашений. Это восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины над всей ее международно признанной территорией. И понятно, что экономическая интеграция части Украины в Россию не способствует восстановлению суверенитета над этой частью. Поэтому здесь полное противоречие.

"ДС" Как отреагирует на это решение Запад, та же нормандская четверка?

С.Г. Думаю, никак. На фоне событий в Белоруссии им сейчас не до этого. Может, выразят очередную дежурную обеспокоенность, но возможно и до этого не дойдет. Западу урегулирование мигрантского кризиса сейчас важнее, чем выражение обеспокоенности, которое будет раздражать Москву и все равно, в итоге, ни к чему не приведет.
 

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