Корпоративный хаос. Или почему «Нафтогаз» остался без денег

В "Нафтогазе" нашли выход, где взять деньги на закупку газа. Нужно заключить договор о переводе 48 млрд гривен от Оператора ГТСУ "Укртрансгазу". Но в компаниях нет наблюдательных советов, которые должны бы одобрить эту сделку. Не говоря уже о том, что контракт чреват банкротством компании-оператора. Подробнее о кризисе в "Нафтогазе" и его причинах - в колонке специального корреспондента РБК-Украина Юрия Дощатова.

Ситуация в НАК "Нафтогаз Украины" последние годы была, мягко говоря, непростой. Было много связанных с компанией скандалов как внутри страны, так и претензий от международных партнеров, в том числе и МВФ. Со скрипом назначали набсоветы, медленно проводили разделение НАК - т.н. анбандлинг, и неохотно поднимали цены на газ, как того требовали рыночные условия. Все это происходило в конфликте с Кабинетом министров.

Но настолько сложной и запутанной, как сейчас, ситуация в компании, пожалуй, еще не была никогда. И речь не о том, хорошим или плохим было старое руководство НАК и какое оно сейчас, эффективно или нет работал набсовет. Это отдельные вопросы для аудиторов и акционера. Речь о том, какие сложности и почему возникли накануне отопительного сезона.

Замкнутый круг или в чем проблема

"Нафтогазу" категорически не хватает газа на зиму - дополнительно нужно 3 млрд кубометров. Кто виноват, что газа нет - бывший глава НАК Андрей Коболев или назначенный в апреле Юрий Витренко - выяснять не время. Наверное, оба, учитывая известные им прогнозы о том, что летом цены на газ падать не будут. О запасах нужно было думать с зимы, причем не только в НАК, но и в правительстве.

В хранилища нужно закачать 19 млрд кубометров. Даже если план выполнят, НАК не сможет использовать весь этот газ. Ведь 4,6 млрд кубов из общего объема - это так называемый буферный газ. Это газовая "подушка", обеспечивающая необходимое давление для отбора газа из хранилищ - расходовать его нельзя.

Еще около 4 млрд кубов находится в режиме таможенного склада. Этот газ еще не растаможен и принадлежит украинским компаниям (0,8 млрд) и нерезидентам (2,8 млрд), который они закачали впрок. В итоге остается около 11 млрд кубов. Часть из этого объема может принадлежать не НАК, а другим украинским компаниям. Это коммерческая информация и публично ее не раскрывают.

Сколько бы ни было газа в ПХГ, на зиму "Нафтогазу" нужно еще 3 млрд кубометров, а денег для их закупки нет. Конечно, при крайней необходимости можно отобрать нерастаможенный газ у украинских компаний под предлогом чрезвычайной ситуации с подготовкой к отопительному сезону. Подобное уже делали в 2009 году, когда забрали в пользу НАК 11 млрд кубов газа у компании Дмитрия Фирташа. Но, во-первых, такого газа мало, во-вторых - это рисковое дело, поскольку в будущем придется компенсировать потери пострадавшей стороне. А потому лучше все же найти деньги и купить недостающий объем.

Глава НАК Юрий Витренко решил, что 48 млрд гривен на газ можно взять у Оператора ГТС. Получить деньги предложили за счет компенсации якобы потерянной выручки после передачи ГТС от НАК компании "Магистральные газопроводы Украины". Причем сделать это хотят авансом сразу за 5 лет (2020-2024 годы.) - за каждый год по 9,6 млрд гривен.

Договор о выплате компенсации в течение 15 лет между МГУ и "Укртрансгазом" был подписан еще в 2019 году. Тогда для продолжения арбитражных разбирательств с "Газпромом" нужно было сохранить финансовую зависимость ОТГСУ от НАК. Именно этим документом такая зависимость и сохранилась.

Но необходимость в этом отпала после подписания нового транзитного контракта. Тогда украинская и российская стороны отказались от всех старых претензий. Фактически договор в прежнем виде стал абсолютно не нужен.

Кстати, сама МГУ еще в начале 2021 года обращался к Кабмину с просьбой изменить договор и выплачивать не компенсацию НАК, а дивиденды от прибыли в бюджет. Но с тех пор ничего так и не поменялось.

Больше того, необходимости в МГУ как таковой тоже уже нет. Формально она - акционер ОГТСУ, но фактически нужна лишь, чтобы ее набсовет управлял оператором. Если создать набсовет в самой ОГТСУ и передать компанию, к примеру, Минэнерго, то МГУ можно ликвидировать, упростив систему управления.

Пока же есть, как есть: договор действует и его нужно выполнять. Только юридически сейчас делать это очень сложно, а если точнее - практически невозможно. Прежде всего, из-за отсутствия наблюдательных советов в "Нафтогазе" и в том же МГУ.

Ситуация в НАК

В "Нафтогазе" набсовет, который должен одобрить сделку для получения денег от ОТГСУ, уволен. Кабмин, вроде как взял на себя его полномочия, но давать "зеленый свет" подписанию соглашения не спешит. Чиновники явно понимают, что решение довольно спорное, за него придется отвечать, возможно, даже в прокуратуре.

Витренко же настойчиво требует денег, причем получить их он хотел "еще вчера". Изначально проект договора предусматривал, что первый транш в 27 млрд гривен поступит в НАК до 1 октября. Позже срок перенесли на 14 октября. Второй транш - 20,8 млрд гривен нужен "Нафтогазу" до 1 декабря.

Чтобы ускорить процесс, глава НАК пытался добиться передачи полномочий набсовета по заключению всех сделок новоназначенному правлению компании. Только такое решение Кабмина было бы не просто спорным - оно невозможно с юридической точки зрения. По закону исключительные полномочия набсовета не передаются правлению, и точка.

И хотя в правительстве были категорически против идеи Витренко, после длительных дебатов КМУ все же пошел на уступки и частично передал полномочия правлению. По факту Кабмин "рекомендовал согласовать" лишь одну сделку, именно эту - по получению "Укртрансгазом" 48 млрд гривен от Оператора ГТС.

Полдела сделано. Если правление согласует договор, а сомнений в этом нет, "Укртрансгаз" готов получать деньги хоть завтра. Но загвоздка со второй стороной - ОГТСУ не может их выделить.

Ситуация в ОГТСУ

Чтобы ОГТСУ мог подписать договор, его должен одобрить набсовет МГУ, которого тоже нет. Срок полномочий всех членов набсовета, кроме Виктора Пинзеника, истек еще летом. Новый состав одобрен правительством, но еще не назначен Минэнерго, который является акционером МГУ. В министерстве боятся, что набсовет не одобрит сделку, которая априори не в интересах компании.

Оператору ГТС, чтобы перечислить НАК 48 млрд гривен, нужно будет использовать все резервные средства и взять кредит еще почти на 20 млрд гривен. К тому же нельзя списывать со счетов риски досрочного разрыва транзитного контракта с "Газпромом" - тогда ОГТСУ, выплатив авансом компенсацию, вообще окажется на грани банкротства.

В Минэнерго, не желая брать на себя ответственность, также не хотят принимать решение за набсовет МГУ, чтобы потом не отвечать, по сути, за сознательное банкротство ОГТСУ.

Есть еще один нюанс. Даже если Минэнерго и согласится заменить набсовет МГУ, то ОГТСУ может не выполнять его решения, поскольку его акционер не министерство, а именно МГУ. То есть при отсутствии набсовета МГУ управляет оператором не Минэнерго, а сама компания (МГУ). Именно она берет на себя полномочия НС. Только по уставу компании заключение крупных сделок не входит в перечень этих полномочий - это исключительные функции набсовета МГУ.

В Кабинете министров накануне отопительного сезона оказались между молотом и наковальней. Не делать ничего в этой ситуации нельзя, но и любое действие может повлечь, мягко говоря, неприятные юридические последствия.

НАК же и дальше настаивает на своем варианте решения финансовой проблемы и ни о каких других источников средств для закупки газа не говорит. Хотя еще летом Юрий Витренко заявлял о возможности осенью выйти с размещением еврооблигаций.

Пикантности истории добавляет тот момент, что развитие событий происходит как раз во время работы миссии МВФ. Кредитор наверняка не оставит без внимания ситуацию, которая подтверждает несостоятельность НАК решать финансовые вопросы без ущерба для других госкомпаний.

На фоне последних скандалов и резких заявлений членов уволенного набсовета НАК внимание к этой теме будет чрезвычайно пристальным. Возможно, удастся уговорить МВФ "закрыть глаза" на некоторые нарушения, учитывая сложность и неординарность ситуации из-за резкого подорожания газа. Теоретически это будет возможно, если финансовая поддержка НАК не отразится на бюджете, что чрезвычайно важно для кредитора.

Если же НАК не получит денег от ОГТСУ, то 2021 год может завершить опять с убытком. В этом случае Витренко вряд ли удастся остаться главой "Нафтогаза" после апреля, когда истечет срок его контракта. Витренко, как известно, назначили на 1 год с условием, что компания станет прибыльной.

Вся эта запутанная история с набсоветами и взаимным перекладыванием ответственности могла сложиться совсем иначе. Если бы изначально правительство не хитрило, а действовало по правилам, сейчас НАК был бы уже и с новым набсоветом, и с новым главой правления.

Вместо поиска обходных путей стоило первым делом уволить старый набсовет "Нафтогаза" и назначить новый, который по все правилам назначил бы нового главу правления. Не исключено, что им бы стал тот же Витренко. И что важно: теперь каждый бы действовал в рамках зоны своей ответственности и не боялся перспективы походов в прокуратуру.